Uber släpper nu en ny funktion som gör det möjligt för både förare och passagerare att spela in ljud från vad som händer under resan, rapporterar The Verge.

Funktionen kan aktiveras vid starten av en Uber-resa. Appen kommer att uppmärksamma passageraren på ifall föraren har funktionen påslagen. Förare kommer ha möjligheten att ha funktionen påslagen även när de söker efter passagerare.

Uber säger att ljudfilerna kommer krypteras och sparas lokalt. Ingen kan lyssna på inspelningen utan om någon vill rapportera något skickar de istället ljudfilen till Uber vars säkerhetsavdelning sedan avkrypterar och går igenom inspelningen.

Funktionen kommer inledningsvis till tre städer i USA och kommer bli tillgänglig i hela USA i i början av 2022. Det är oklart när och om den nya funktionen kommer till Sverige. Inspelningsfunktionen har funnits tillgänglig i Latinamerika sedan 2019.

Läs också: Lyft säljer sin självkörande bil-verksamhet till Toyota