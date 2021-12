2021 installerade Android- och IOS-användare bara marginellt fler appar än under 2020 – 143,6 miljarder appar. Men vi spenderade betydligt mer pengar på apparna enligt statistik från Sensortower.

Apples App Store står fortfarande för nästan dubbelt så hög försäljning som Google Play. Totalt har IOS-användare köpt appar och köp-i-appen för cirka 765 miljarder kronor under året (upp 17,7 procent från 2020), mot cirka 430 miljarder kronor (23,5 procent ökning) bland den majoritet av Android-användare som går via Googles butik. (Samsungs och Huaweis butiker ingår inte i Sensortowers data.)

De tio mest inkomstbringande apparna under året var, från högsta och nedåt: Tiktok, Youtube, Piccoma, Tinder, Disney Plus, Google One, Tencent Video, Iqiyi, HBO Max och Line Manga.

Sensortowers siffror visar att effekten av pandemin har börjat avta. I våras pekade siffrorna på att den genomsnittliga amerikanska Iphone-användaren skulle spendera 180 dollar om året på App Store, men spenderandet har inte fortsatt öka i samma takt och siffran landade istället på 165 dollar – fortfarande en ökning från 136 dollar 2020 men alltså lägre än prognoserna.

Här kan det vara värt att påpeka att Sensortower inte inkluderar Apples intäkter från Icloud-abonnemang och andra tjänster som säljs utanför App Store, medan Googles motsvarighet Google One ingår i siffrorna för Play-butiken.

