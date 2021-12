Google har nu presenterat Året med Sök 2021 på sin blogg. Enligt sökjätten nådde antalet sökningar under 2021 för "hur man läker" sin högsta nivå någonsin. Liknande söktrender var stora frågor som "hur hedrar du någon", "hur tar du hand om din mentala hälsa", "hur är du dig själv" och "vad är mitt syfte" samt "hur är man hoppfull" och "hur kommer man tillbaka".

Google konstaterar också att under 2021 gick antalet sökningar för "covid-vaccin" om antalet sökningar för "covid-test".

Sett till de globala trendlistorna för 2021 syns däremot inget av detta. På topp 10-listan för samtliga sökningar finner vi istället främst sportevenemang som gjorde en återkomst under året.

1. Australia vs India

2. India vs England

3. IPL

4. NBA

5. Euro 2021

6. Copa América

7. India vs New Zealand

8. T20 World Cup

9. Squid Game

10. DMX

Sökdatan är sammanställd från nära på 70 länder runt om i världen. Årets mest trendande sökningar i Sverige för 2021 var:

1. EM 2021

2. Einar

3. Squid Game

4. Premier League

5. Eurovision 2021

