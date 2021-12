Svenska banken och betalningsförmedlaren Klarna växer så det knakar och används av många onlinebutiker runt om i världen. Nu lanserar företaget ett webbläsartillägg som gör det möjligt att köpa vad som helst på avbetalning utan att butiken behöver stödja Klarna.

Det nya tillägget har tillkommit genom Klarnas förvärv av företaget Piggy. Tillägget fungerar genom att skapa ett tillfälligt Visa-kort för varje enskild betalning. Butiken får sina pengar direkt och kunden betalar av till Klarna enligt den plan som har ställts in i tillägget.

Klarna skriver i ett pressmeddelande att trots att shopping via mobilen har ökat kraftigt de senaste åren utförs fortfarande 44 procent av alla onlineköp via webbläsare på dator, och 32 procent av all trafik till onlinebutiker går via dator (skillnaden pekar på att det är vanligt att leta efter varor i mobilen men sedan utföra köpet på dator).

Utöver köp på avbetalning har tillägget funktioner för att spara intressanta produkter till senare och få notiser om prissänkningar, automatisk applicering av rabattkuponger samt belöningar i form av cashback eller presentkort.

Tillägget fungerar till att börja med bara i USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike men ska rulla ut till övriga marknader som Sverige ”inom kort”. Vid starten kan den installeras i Chrome och Edge men stöd för Firefox och Safari är också på väg.