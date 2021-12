Spider-Man, Spider-Man, han gör allt som en spindel kan. Ja, det har sannerligen gått några decennier sedan den introlåten var det som associerades med allas vår favoritspindel. Sedan dess har Marvels kanske största superstjärna ständigt varit aktuell i allehanda former, utöver hans ursprungliga äventyr i serietidningarna.

Några av de mest uppskattade är filmerna, som började med Sam Raimis Spider-man från 2002. Den efterföljdes av två uppföljare, innan Marc Webb tog över med rebooten The Amazing Spider-Man. Numera ingår Spider-Man i Marvels cinematiska universum och hänger således ihop med filmer som The Avengers, Iron Man och Guardians of the Galaxy.

Mycket att hålla koll på, med andra ord. Men lyckligtvis är det enklare än någonsin att hålla sig uppdaterad kring Spider-Mans olika filmäventyr. Här nedan listar vi titlarna och var du kan strömma eller hyra dessa digitalt.

Spider-Man (2002)

Sam Raimis originalfilm och tillika en av filmerna som satte prägeln för superhjältefilmer som de är idag. Här följer vi en ung Peter Parker, spelad av Tobey Maguire, i en ursprungsberättelse där vi får bevittna hans förvandling till ”vår vänlige kvartersspindel”. Willem Dafoe spelar rollen som antagonisten Green Goblin och stjäl nästan hela showen.

Se den här hos Viaplay

Hyr eller köp den hos SF Anytime och Itunes

Spider-Man 2 (2004)

Uppföljaren till Sam Raimis original är en klar favorit hos många fans och det är inte svårt att se varför. Berättelsen är mer utvecklad, effekterna bättre och antagonisten minst lika ikonisk som sist. Tobey Maguire återvänder som Spider-Man och tvingas slåss mot Doctor Octopus, spelad av Alfred Molina. Filmen finns även i förlängd version, då kallad Spider-Man 2.1.

Se den här hos Viaplay

Hyr eller köp den hos SF Anytime eller Itunes

Spider-Man 3 (2007)

En vattendelare bland fansen, men ändock en underhållande film. Peter Parker får till sig nya uppgifter kring hans farbrors mördare, vilket förändrar allt. Samtidigt tampas han med en nyvunnen kraft som förstärker hans aggressivitet. Filmen introducerar antagonisterna Venom, Sandman och ny version av Green Goblin.

Se den här på Netflix

Hyr eller köp den hos Viaplay, SF Anytime eller Itunes

The Amazing Spider-Man (2012)

Egentligen var det tänkt att originaltrilogin skulle få en fjärde del, men någonstans tänkte Sony om och bestämde sig för att reboota hela serien. Marc Webb tog över och introducerade Andrew Garfield som den nye Spindelmannen, i en helt ny ursprungsberättelse. Här ställs vår hjälte mot The Lizard, en vetenskapsman som vill förvandla hela New York till ödlor.

Se den här på Netflix

Hyr eller köp den hos Viaplay, SF Anytime eller Itunes

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Andrew Garfield återvänder än en gång i rollen som Spider-Man. Här återknyter vi till vissa storybitar från den förra filmen, såsom mysteriet bakom Peters föräldrars bortgång. Samtidigt attackeras staden av Electro, spelad av Jamie Foxx.

Se den här på Netflix

Hyr eller köp den hos Viaplay, SF Anytime eller Itunes

Spider-Man: Homecoming (2017)

The Amazing Spider-Man blev kortvarig. Sonys ursprungsplan var att utveckla ett helt universum med den andra filmen som språngbräda, bland dessa en tredje film samt ett spinoff-projekt baserat på skurkteamet Sinester Six. I stället rebootades serien än en gång, nu dessutom som en del av Marvel Studios egna filmer. I Spider-Man: Homecoming följer vi en betydligt yngre Peter Parker, spelad av Tom Holland, som lär sig vad det innebär att vara superhjälte av ingen annan än självaste Iron Man (Robert Downey Jr). Michael Keaton, som tidigare spelat Batman, gör skurkrollen The Vulture.

Se den här hos Viaplay

Hyr eller köp den hos SF Anytime eller Itunes

Spider-Man: Far From Home (2019)

Precis som titeln antyder följer vi Peter Parker, än en gång spelad av Tom Holland, på klassresa längs Europa. Men farorna lurar även på vår sida av jordklotet och Peter tvingas ut i strid igen. Denna gång backas han upp av S.H.I.E.L.D-teamet, kända från Avengers-filmerna. Jake Gyllenhaal gör en fenomenal tolkning av superskurken Mysterio.

Se den här hos Prime Video

Hyr eller köp den hos Viaplay, SF Anytime eller Itunes

Spider-Man: Into the Spider-verse (2018)

Peter Parker är inte den enda Spindelmannen. Manteln bärs nämligen även av andra mindre kända karaktärer. En som ökat rejält i popularitet på sistone är Ultimate Spider-Man, mer känd som Miles Morales. Han filmdebuterar i denna tecknade berättelse som även involverar andra ”spindelpersoner”, bland dessa en Noir-variant spelad av Nicholas Cage.

Hyr eller köp den hos Viaplay, SF Anytime eller Itunes