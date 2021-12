Det blev svenska It Takes Two och Josef Fares spelstudio Hazelight som tog hem storpriset "Årets Spel" på årets upplaga av spelgalan The Game Awards i USA.

I kategorin tävlade It Takes Two mot Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: A Rift Apart och Resident Evil Village.

En mycket glad Josef Fares var själv på plats och tog emot priset.

– Jag vill tacka mitt underbara team, utan dem kan jag uppenbarligen inte göra någonting, jag vill också dedikera det här priset till min dotter Mio och min kommande dotter Zoe. Det är så trevligt att ha barn jag är så överraskad över hur mycket du älskar dom. Om du inte har barn gå och skaffa dem jag menar det är det bästa som kan hända, sa Josef Fares i sitt tacktal.

M3:s kritiker beskrev It Takes Two som "ren och skär spelglädje" i sin recension. Du kan läsa den här.