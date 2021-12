En tydlig trend för året är att många tillverkare släppt nya, snygga och smarta luftrenare. Blir det här nästa års storsäljare när vi alla köpt robotdammsugare och smarta lampor? Ja, i alla fall om du ska tro vår Smartworld-redaktör Andreas Bergsman.

Electrolux Well A7 liknar ingen annan luftrenare som passerat testlabbet, den är helt enkelt unik i produktsegmentet. Den kan anpassas till olika hemmiljöer och kan placeras antingen på golvet eller hängas upp på väggen, vilket vi gillar skarpt. Och givetvis är den uppkopplad så att du kan hålla full koll på hur ren luften är hemma i mobilappen.

Hur bra renar Well A7 då? Våra mätningar visar att Well A7 renar riktigt bra. När den får köra på maxhastighet under 30 minuter visar partikelräknaren på en drastisk minskning av föroreningar i luften. Inte bara snygg helt enkelt!

Electrolux kan sina saker och årets coolaste luftrenare heter Well A7. Plats 8 av 10 på listan över årets coolaste prylar.

