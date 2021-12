Inför den kommande CES-mässan så har LG nu presenterat två nya tv-apparater av det mer udda slaget.

Den första är LG Object TV (ovan) som har en design som ska likna en tavelduk. Tv-apparaten är tänkt att positioneras mot en vägg med upp till 5 graders lutning, likt en tavla i ett galleri.

LG skriver själva att: "Med dess minimalistiska stil och subtila användning av neutrala färger, ger den omedelbar sofistikering och visuell harmoni till samtliga inomhusrum."

Med en knapptryckning kan tv-apparetens medföljande tygskydd också avgräna bildskärmen efter behov och smak. I fullskärmsäge är LG Object TV en 65 tums oled evo-panel med 80W 4.2-kanals ljud.

Foto: LG

Den andra tv-apparaten är LG Stand By Me som är en trådlös "privat-tv" som drivs av ett batteri som är inbyggt i ett ställ som kan flyttas runt med dolda hjul.

Batteriet ska räcka för tre timmars tittande innan det behöver laddas och skärmen på 27 tum kan användas både i landskaps- och porträttläge.

Pris för LG Objevt TV och LG Stand By Me är just nu okänt. LG kommer ge en närmare presentation av sin tv-apparater från under CES med start 4 januari.