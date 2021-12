Smygarspelet Tom Clancy's Splinter Cell från 2002 får en remake. Spelet blev den första stora konkurrenten till Metal Gear Solid-serien och markerade ett avstamp för Ubisoft som tidigare mest varit kända för plattformsspelet Rayman.

För utvecklingen av remaken står Ubisoft Toronto som tidigare gjort Splinter Cell: Blacklist, Watch Dogs Legion och Far Cry 6. Det nygamla spelet kommer byggas upp från grunden i Ubisofts Snowdrop-motor som även används för The Division och kommande Avatar: Frontiers of Pandora.

Än så länge ska projektet vara i ett tidigt utvecklingsstadie och det är oklart när spelet kommer släppas.

