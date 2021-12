Epic Games Stores julrea är nu igång. Som vanligt erbjuds ett stort antal äldre spel till kraftigt reducerat pris, till exempel The Witcher 3 med 80 procent rabatt. Men även riktigt nya spel är med på rean.

Bland annat hittar vi EA:s kritiserade Battlefield 2042, Far Cry 6, Jurassic World Evolution 2 och Marvel's Guardians of the Galaxy rabatterade med en tredjedel av fullpris.

Epics gratisspel som normalt är ett eller två spel i veckan blir samtidigt ett spel om dagen fram till jul. Fram till klockan 17:00 idag kan du skaffa fightingspelet Shenmue 3 gratis. Kommande spel har inte avslöjats än, så du får öppna butiken en gång om dagen om du inte vill missa något.