Varje år utser Yahoo! Finance årets företag (”Company of the year”) i USA, men även årets sämsta företag (”Worst company of the year”). Resultatet baseras på vad sajtens besökare svarat i en undersökning.

Och Meta ”vann” med stor marginal. Företaget fick 50 procent fler röster än tvåan på listan över årets sämsta företag, Alibaba. Dessutom är anledningarna till rösterna fler och betydligt mer varierade än andra företag på listan. En återkommande förklaring till det låga betyget är folks uppfattning om vilka negativa effekter företagets tjänst Instagram har på unga.

Kort sagt, många människor har många, väldigt olika anledningar att ogilla Meta.

Andra företag som fanns med på denna inte så positiva topplista var nyssnämnda Alibaba, men även operatören AT&T, Nikola, Tesla samt Robinhood.