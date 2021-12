En ny uppdatering av mjukvaran i Tesla-bilar till version 2021.44.25 håller nu på att rullas ut och ska hamna i alla bilar av samtliga modeller under de närmaste dagarna, rapporterar Electrek.

Hemskärmen på den digitala instrumentbrädan kan nu anpassas med de appar du själv vill ha, och du kan stuva om bland appikonerna som du vill. Inställningarna för många grundfunktioner har också förenklats, till exempel laddning, trippmätare och information om trycket i däcken.

Nya appar har också tillkommit: Tiktok samt spelen Sonic the Hedgehog (originalet) och Sudoku. Spelet The Battle of Polytopia har också utökats med flerspelläge.

Kunder i länder där det blir kallt på vintern kan nu välja att förvärma kupén även om batteriet har mindre laddning och alla kan dra nytta av att sidokamerorna automatiskt kan visa döda vinkeln så fort du använder blinkers. Navigationssystemet har också fått möjligheten att lägga till, ta bort och ändra ordning på destinationer.

Till sist får bilarna en ny funktion kallad Light Show där bilen ”dansar till en koreograferas ljusshow”.