Den nya remastern av GTA-trilogin har fått ett allt annat än varmt mottagande. Spelare är bland annat djupt upprörda över hur tekniskt ofärdiga de nya versionerna är. Rockstar Games har till följd lovat att göra något åt detta och pc-spelare har sedan tidigare även fått de gamla versionerna av spelen utan extra kostnad.

Som extra plåster på såren meddelar Rockstar nu också att spelare som köpt nya Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition på pc via Rockstar Games Launcher också kommer kunna hämta ut ett gratisspel fram tills 5 januari 2022.

Spelen som finns att välja på är Grand Theft Aut Auto 5: Premium Edition, Grand Theft Auto 4: Complete Edition, Max Payne 3, LA Noire och Bully: Scholarship Edition. Alternativt går det att få ett Great White Shark cash card i GTA Online eller 55 gold bars i Red Dead Online.

Du kan ta del av erbjudandet här.

