Ridå? Du är inte typen som ger upp. Istället rotar du fram startkablar, jagar upp grannen, rullar in bilen på dennes tomt och öppnar motorhuven. Sedan är det dags att koppla de där krångliga kablarna med risk för batteriexplosion och hoppas på att grannens bilbatteri ska orka dra igång din bil…

Inte en optimal start på dagen, därför har M3 som ansvarstagande organ testat ett gäng batteristartare, som du enkelt kopplar på ditt urladdade batteri för att starta det. Och det utan inblandning av grannens bil.

Vi har testat produkterna med tanken att de ska klara av att dra igång din bil under de värsta förhållanden, det vill säga med helt urladdat batteri. Laddarna har testats i +15 grader och i -10 grader. Du kliver ut på morgonen bara för att inse att batteriet till bilen laddat ur under natten. Ridå.

Fem viktiga sekunder

När vi testade ville vi att spänningen höll sig över sju volt. 7,2V eller 1,2V per cell (12V batteri), ett värde som används som lägsta gräns vid test av batteriets CCA (cold crank amps). Alltså vilken ström ett batteri kan leverera vid -18C och fortfarande ge minst 7,2V. Det går att starta en bil även med lägre spänning, men vi vill, liksom ni, inte stå där och hoppas att det ska fungera när det väl gäller.

För att anses vara godkänd ska produkten kunna leverera ström enligt vår angivelse ovan samt hålla spänning över 7,2V under fem sekunder. Maximal startström är ett värde som endast uppnås under en väldigt kort period, här har vi inte lagt någon vikt vid vilken spänning som uppnås. Vi har endast jämfört vilket värde vi klarar att mäta upp och jämför detta med produktspecifikationerna.

Hur mycket ström en bil behöver för att starta beror på flertal olika parametrar. Omgivningstemperatur och motorns storlek är de viktigaste faktorerna. I de flesta fall kan du räkna med cirka 60A per liter motorvolym under sommartid. Vid -10 grader får du addera ca 50 procent till det tidigare värdet.

Detta ger att den testbil vi använder, en Volkswagen T-roc 1,5l 110kW behöver cirka 100 respektive 160 ampere (sommar/vinter) för att starta. Vi har valt att testa produkterna hårdare än så och istället använt styrkan 150 respektive 250 ampere.

Något vi snabbt konstaterade var att tillverkarnas angivna strömvärden ofta skiljde sig mycket från den vi mätte upp. Det ska dock tilläggas att de flesta bilbatterier oftast har lite ström kvar, som kan hjälpa till vid start. Detta innebär att vårt test blir extra krävande, då vi inte tagit någon hänsyn till eventuell existerande batterieffekt. Vi vill även understryka vikten av att höra med biltillverkaren om huruvida en bilstartare är rätt val för er bil.



Så gjorde vi testet

Produkterna har testats med utrustning som används för att testa bilbatteriers status och skick. Utrustningen arbetar med 6 alternativt 12V dc-spänning, där du sedan ställer in hur stor belastning du vill testa med. Parallellt med detta har vi mätt spänningen före, under och efter belastning kopplats till. Vi har valt att belasta batterierna med 150A respektive 250A under perioder om fem sekunder. När belastningen ökar kommer spänningen att sjukna. Vi ville säkerställa att spänningen inte går ned under 7V. Vi har sedan kontrollerat hur många gånger utav fem försök respektive produkt klarar av att driva önskad belastning (150A/250A) under fem sekunder, utan att spänningen sjunker under 7V. Undertecknad är behörig elektriker.

Produkterna har testats med utrustning som används för att testa bilbatteriers status och skick.

Fnnemge

Fnnemge är en liten historia som är förpackad i ett riktigt trevligt fodral, som är enkelt att stuva undan i bilen. Kablarna är löstagbara, vilket gör att denna, liksom Hamrons lösning, inte blir större än en vanlig powerbank (om du väljer att använda den som det). Klämmorna har inbyggd polavkänning och startar inte om du har kopplat fel – ett stort plus!

Två usb-utgångar och en dc 12V-utgång gör att du kan ladda upp de flesta saker. Liksom övriga testdeltagare har den även en inbyggd led-ficklampa. Denna har också testets absolut tyngsta specifikationer. Frågan är om den lever upp till detta.

Fnnemge var krångligast att testa, mycket på grund av för fint intrimmade säkerhetsfunktioner. Hur som helst, Fnnemge lät oss inte köra mer än ett test i taget över 200A utan att vi blev tvungna att behöva nollställa överströmsskyddet.

Även om produkten faktiskt klarade sig helt okej i testerna är det en sak att återställa överströmsskydd i en varm verkstad, men något helt annat en kall vintermorgon eller vid en väggren.

Vi skulle därför inte välja Fnnmege som livlina, även om den har många fina anslutningsmöjligheter och faktiskt klarade av att starta bilen när det rådde Stockholmsvinter (-10).

Specifikationer

Namn: Fnnmege

Utgående spänning (Bilstart): 12V

Batterikapacitet: 21,8 Ah

Batterityp: Lithiumjon

Strömstyrka, start (2 sek): 2000A

Usb utgång (5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A): 1

Usb utgång (5V 2.4A): 1

Dc ut: 12V

Övrigt: Inbyggd led-ficklampa

Mått: 170 x 86 x 34 mm

Vikt: 3,8 kg

Pris: Kostar 700 kronor hos Amazon Sverige



Hamron hjälpstart 3-i-1

Hamrons nödstartare är en liten och kompakt enhet med bra pris. Den har många anslutningsmöjligheter och håller laddningen bra. Hamrons modell klarar testet som stark tvåa. Vi skulle dock lägga några kronor extra och köpa testvinnaren. I alla fall om bilstart är huvudsyftet och inte att ladda andra enheter.

Produkten har flera smarta funktioner och levererar över de uppgivna specifikationerna. Anslutningskämmorna har en led-diod som signalerar status för enheten. Denna är dock inte helt lätt att tyda, men som tur är går det bara använda produkten om allt är rätt och riktigt kopplat. Kablarna till klämmorna är i tunnaste laget och blir snabbt varma under vårt test.

Vi gillar den snabba laddtiden och att det går att ansluta annan utrustning som matas med 12-19V.

Specifikationer

Namn: Hamron hjälpstart 3-i-1.

Utgående spänning: (Bilstart) 12V

Batterikapacitet: 3,3 Ah

Batterityp: Lithiumjon

Strömstyrka, start (2 sek): 330A

Strömstyrka: 200A

Usb (5V/2.1A): Två stycken

Dc ut (3,5A): 12,15,19V

Övrigt: Inbyggd led-ficklamopa

Mått: 158 x 75 x 31 mm

Vikt: >1kg

Pris: Kostar 599 kronor hos Jula



Noco GB40

Noco GB40 ger associationer till Navy Seals, stålindustri och skottsäkra västar, allt man vill hålla i handen när det blåser. Faktum är att den här känns som den särklass mest robusta enheten i testet och den levererar därefter. Till skillnad från de andra produkterna, som antingen saknar polavkänning eller har den säkerhetsfunktionen i klämmorna, har Noco funktionen inbyggd i enheten. Klämmorna känns ruskigt gedigna och det enda vi kan anmärka på att kablaget kan uppfattas som klent. En usb-port kan kännas snålt när vi jämför med övriga produkter, men det är trots allt viktigare att bilen startar än att kunna parallelladda telefonen eller surfplattan. Den har också inbyggd ficklampa, som är bäst av alla i testet.

Noco är klart bäst i test! Noco är inte bara liten och smidig, den känns även otroligt rejäl och kan bevisligen leva upp till sitt utseende.

Noco dansar sig i princip igenom alla våra tester och kommer att ha en fast plats i undertecknads bil. Det enda negativa skulle vara att de, liksom de flesta andra, verkar följa en märklig branchstandard, där de skriver upp värdet på startströmmen. Troligtvis har det att göra med att våra instrument inte hinner med att mäta, men då är det ett så momentant värde att det inte känns som något att skylta med.

Men, om du bara säkerställer att du väljer rätt modell till din bil spelar detta ingen roll. Noco har även nödstartare som klarar upp till lastbilsstorlek om just denna skulle vara klen för din daily driver.



Specifikationer

Namn: Noco GB40

Utgående spänning (Bilstart): 12V

Batterikapacitet: 2 Ah

Batterityp: Litiumjon

Strömstyrka, start (2 sek): 1 000A

Usb: (5V 2,1A): 1

Övrigt: Inbyggd led-ficklampa

Mått: 167 x 80 x 43 mm

Vikt: 1 kg

Pris: Kostar 1 026 kronor hos Amazon Sverige



Apa Powerpack 16540

Bigger is better, eller hur? Den eviga frågan, här får vi en betydligt större enhet att hantera, men samtidigt en funktion som på pappret känns riktigt spännande. En inbyggd kompressor på 18 bar. Perfekt att ha hemma både till bilen, men även till cykeln och poolens uppblåsbara flamingo.

Kablar och klämmor är rejäla och har en dedikerad plats när produkten inte används. Dock saknas polavkänning vilket är ett minus och kanske inte något du vill stå utan en mörk vinterdag, då det är svårt att se vilken klämma som ska fästas vid rätt pol. Plus för en tydlig av/på knapp. Apas modell skickar även med en kontakt för att plocka ut 12 VDC.

Vi undrar om inte Apa lagt väl mycket fokus på kompressorn och glömt huvudsyftet med produkten? Apa Powerpack 16540 klarar sig sämst i testet och kan faktiskt inte leverera enligt våra krav en enda gång. Med detta sagt har vi testat under värsta tänkbara förutsättningar med ett urladdat batteri. Skulle du värdesätta kompressor-funktionen och bara tänkt låta batteriet ladda ur till hälften är detta kanske ett bra val. Men hur ofta får du bestämma statusen på ett urladdat batteri?



Specifikationer

Namn: Apa Powerpack 16540

Batterikapacitet: 7 Ah

Batterityp: Bly

Dc ut: 12V

Kompressor: 18 bar

Mått: 250 x 150 x 230 mm

Strömstyrka, start: (2 sek) 500A

Strömstyrka: 250A

Utgående spänning (Bilstart): 12V

Vikt: 3,7 kg

Övrigt: Inbyggd led-ficklamopa

Pris: Kostar 575 kronor hos Amazon Sverige



Biltema Starthjälp 12V/400A

Ännu en bjässe som kliver in med en matchvikt på 3,8 kilo. Men klarar den att leverera i testet? Kablage och klämmor känns rejäla, men den saknar av/på brytare. För den som är stor och stark har den en inbyggd ficklampa, men en ficklampa på 3,8 kg är inte särskilt smidigt. Usb-kontakt för laddning av telefon och en 12V dc ut finns också.

Vi blev faktiskt besvikna då vi spontant kände att storleken på den här borde innebära att den skulle kunna leverera. Så är inte fallet, även om produkten klarar sommarstart av liten bil galant sjunker entusiasmen snabbt när vi ska prova att få igång en större bil som ni ser i tabellen. Vinterstart blir platt fall och vi skulle inte vilja stå vid väggrenen med denna om vårt batteri var helt urladdat. Även om en fet ficklampa givetvis kan komma väl tillhands när du ska vinka in en bil för hjälp.

Specifikationer enligt tillverkaren:

Namn: Biltema Starthjälp, 12V, 400A

Utgående spänning (Bilstart): 12V

Batterikapacitet: 7Ah

Batterityp: Bly

Strömstyrka, start (2 sek): 400A

Strömstyrka, max: Ej angivet

Usb-utgångar (5V 1A): 1

Dc ut: 12V

Övrigt: Inbyggd led-ficklamopa

Mått: 240 x 130 x 270 mm

Vikt: 3,8 kg

Pris: Kostar 549 kronor hos Biltema