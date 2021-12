Epic Games Store har valt att avsluta sin årliga december-kalender i stor stil genom att ge bort Tomb Raider-rebooten från 2013 samt uppföljarna Rise of the Tomb Raider och Shadow of the Tomb Raider kostnadsfritt till samtliga användare.

Allt som behövs för att få tillgång till spelen är att du har en användare på Epic Games Store vilket är kostnadsfritt. Du behöver koppla spelen till ditt konto senast 6 januari 2022.

Den nya Tomb Raider-trilogin har hyllats för sin nytolkning av Lara Croft såväl som dess moderna spelbarhet och höga produktionsvärden.

