Under 2020 levererade Tesla strax under en halv miljon bilar. 2021 ökade siffran med 87 procent till 936 000 bilar. I en tillverknings- och leveransrapport Tesla delade under söndagen skriver företaget att drygt 300 000 bilar levererades bara under årets fjärde kvartal.

De nyare Model 3 och Y stod för merparten av produktionen med 911 000 levererade bilar, medan de betydligt dyrare Model S och X tillsammans stod för resterande 25 000 leveranser.

Tesla har precis som många andra biltillverkare drabbats av den pågående chippbristen, så siffrorna hade kunnat vara ännu högre. Företaget tvingades till exempel stoppa produktionen i februari 2021 och skrev nya drivrutiner för att kunna använda alternativa komponenter. I november kom rapporter om bilar levererade utan usb-kontakter.