På CES-mässan släpper Samsung under onsdagen en ny variant av en portabel projektor som vi inte sett tidigare. The Freestyle är en rund, bärbar projektor, tänkt att kunna flyttas runt i hemmet, och till och med användas utanför hemmet.

The Freestyle är uttalat riktad mot Gen Z och millenials, skriver Samsung i sitt pressmeddelande. En rund, 830 gram tung (eller lätt) enhet rymmer projektor, en smart högtalare och ”ambient light” i samma enhet.

Enheten kan roteras 180 grader och kasta bilden på i stort sett vad som helst – bord, väggar eller till och med tak.

Bilden anpassas och justeras sedan automatiskt, beroende på vinkel mot ytan. Bilden ska bli upp til 100 tum stor, och den inbyggda högtalaren ska ge tillräckligt bra ljud för att kunna avnjuta en film.

Strömförsörjning erbjuds via ett vägguttag, alternativt via en powerbank med stöd för usb-c pd med minst 50 watt/20 volt. Dessutom kan projektorn, som den första någonsin vad vi vet, drivas via en e26 lampsockel.

The Freestyle ska finnas tillgänglig globalt under kommande månader. Något pris har inte kommunicerats.