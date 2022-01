I samband med en rapport till Securities and Exchange Commission har AT&T meddelat att HBO och HBO Max tillsammans nu har 73,8 miljoner prenumeranter. Klart mer än vad företaget förväntade sig att tjänsterna skulle ha vid slutet av 2021. Något som först uppmärksammades av The Verge. Under slutet av 2020 låg antalet prenumeranter på 61 miljoner.

I rapporten specifierar inte AT&T exakt hur många prenumeranter som HBO Max har och hur många som HBO har. Antalet prenumeranter kan jämföras med konkurrenterna Disney Plus, som har 118,1 miljoner betalanvändare och Netflix som i sin tredje kvartalsrapport för 2021 meddelade 214 miljoner prenumeranter.

HBO Max tros under året haft kraftig draghjälp av att flera av Warner Bros stora filmer haft samtidiga premiärer på både bio och HBO Max. Samtidigt slutade HBO Max och HBO vara tillgängligt via Amazon Primes kanaler under 2021 vilket tros ha sänkt siffrorna. HBO Max har under året också blivit tillgängligt i fler länder, så som Sverige, och fått ett billigare abonnemang.

