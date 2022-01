Enligt uppgifter till The Hollywood Reporter ska Netflix jobba på en anime baserad på serietidningen Scott Pilgrim skriven av Bryan Lee O'Malley.

Bakom animen syns UCP som tidigare gjort The Umbrella Academy och Chucky. Bryan Lee O'Malley ska vara manusförfattare och exekutiv producent tillsammans med BenDavid Grabinksi som tidigare gjort Are You Afraid of the Dark?. Animeringen är tänkt att skötas av Science Saru. Serien är dock ännu inte beställd så det återstår att se om den blir av.

Sedan tidigare finns även långfilmen Scott Pilgrim vs. The World från 2010 som regisserades av Edgar Wright och som släpptes innan det att serietidningen var färdig.

