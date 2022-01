Testad produkt: Dreame Bot Z10 Pro

Pris: 4 495 kronor hos Elgiganten

Dreame är ett av Xiaomi-familjens varumärken och det var inte länge sedan vi hyllade dammsugaren D9, som imponerade stort på oss med sin fantastiska sugkraft. Om du tänker gå all in på konceptet med en robot som står för städningen hemma, då är den här typen av städrobot högintressant – en maskin som tömmer dammbehållaren i en dockningsstation och som dessutom kan torka dina golv. Här går Dreame in på marknaden med en riktigt prispressad modell. Håller Dreame Bot Z10 Pro vad den lovar på pappret, och hur står den sig mot de dyrare konkurrenterna?

Betyg 5 av 5 Omdöme Dreame Bot Z10 Pro är en riktigt imponerande städrobot. Vi gillar framför allt den suveräna 3d-sensorn som skickligt undviker alla hinder vi slänger fram, och att dammsugaren tömmer sig själv. Att den sedan gör riktigt rent och kostar mindre än de flesta alternativ med liknande funktionalitet är nästan för bra för att vara sant. Positivt Undviker hinder på ett imponerande sätt

Smidig app med många smarta funktioner

Tar sig fram över svåra hinder

Prisvärd Negativt Aningen högljudd Läs vårt test av robotdammsugare som tömmer sig själva

Mycket snack men enkel installation

Installationen är enkel, vi saknar svensk bruksanvisning men snabbguiden är löjligt enkel att följa. Efter fem minuter har vi installerat maskinen, laddat hem appen och uppdaterat firmware. Liksom många andra kinesiska städrobotar pratar den här maskinen högljutt (på engelska) under installationen, vilket vi upplever som störande. Detta går som tur är att ta bort under device settings i appen.

Appen är användarvänlig och här finns massor av smarta funktioner och inställningar.

Vi börjar som vanligt med att låta roboten skanna av rummet och rita upp en karta över vardagsrummet. Ett rum på cirka 40 kvadratmeter med en hel del utmaningar. Och redan här imponerar dreame-roboten stort. Den navigerar runt varje hinder mjukt och fint, inte alls som många av konkurrenternas lösningar som känner sig fram och slår i allt. Kartan ritas upp i appen medan vi följer robotens jungfrufärd bland hemmets alla utmaningar.

Under locket i basstationen sätter du dammsugarpåsen som du enkelt byter.

Imponerande sugförmåga

Vi imponerades stort av sugförmågan hos D9-modellen som vi testade tidigare (och körde parallellt med den nya modellen). Faktum är att vi upplever den nyare roboten som ännu bättre på den här punkten. Sand, små gruskort och kattsand är inga problem och när vi aktiverar "Carpet boost"-funktionen (den suger med maximal styrka över mattor) blir det renare än någonsin. Den lilla hörnborsten kämpar på för att få upp damm, som den i övrigt runda skapelsen ibland av formskäl inte kommer åt, men visst blir det lite skit kvar i hörnen, som med andra dammsugare. Problemet är dock väldigt marginellt, det är bara gruskorn och dylikt som inte sugs upp.

Trösklar och andra hinder är ingen match för Dreame Bot Z10 Pro.

Vi utmanade dammsugaren med massor av riktigt svåra hinder. Ett tag trodde vi att den 25 millimeter tjocka marmorplattan framför braskaminen skulle stoppa roboten, men icke. Inte heller den tjocka mattan som fått otaliga robotdammsugare på fall, eller fåtöljfötter som inbjuder till klättringsäventyr.

Det, i kombination med att den skickligt undviker hinder i form av leksaker och andra småprylar, gör att den till skillnad från flertalet dammsugare faktiskt går att använda i ett riktigt hem till vardags. Till och med strumpor klarar den av att undvika. Och trösklar är ingen match heller, dammsugaren kör självsäkert fram och tillbaka utan att bry sig.

Nya dreame Bot Z10 Pro och den tidigare hyllade D9-modellen

Om du har erfarenhet från en "vanlig" robotdammsugare vet du hur äckligt det är att tömma dammbehållaren. I regel rymmer dessa några få deciliter damm och har en tendens att snabbt fyllas upp. Sedan står du där desperat och svär medan dammet yr när du försöker skaka ut skiten över papperskorgen. Tömningsstationen gör att du slipper detta då dammet hamnar i en påse, precis som i din gamla Volta från 2006. Det här fungerar föredömligt smidigt med Dreame-maskinen, efter ett antal dagars städ-duty fylls påsen sakta men säkert upp.

Basstationen är stadig och hyfsat stilren. Den funkade utan problem även när vi ställde den i ett hörn, något som inte rekommenderas...

Rita upp no-go-zoner

Torkfunktionen i roboten fungerar som i den flesta andra modeller genom att du sätter på en liten tillsats som du fyller upp med vatten. Inte jättespännande, men det funkar även om den naturligtvis inte gnuggar bort de där svåra groggfläckarna från parketten lika bra som du själv gör med rotborsten.

Desto mer användbart i praktiken är funktionerna som låter dig använda flera zoner/rum och att du kan rita upp no-go-zoner i appen där du inte vill att dammsugaren ska passera. Ska vi hitta något negativt att anmärka på är det att maskinen låter mer än vi skulle önska (men ekvationen bra sug och låg ljudnivå är inte enkel) och att den angivna driftstiden på 180 minuter på en laddning känns överdriven. Fulladdad beger sig roboten hem till basstationen efter en dryg timmes städning, men det räcker å andra sidan till stora ytor.

Specifikationer Dreame Bot Z10 Pro

Modell: Bot Z10 Pro

Testad: januari 2022

Tillverkare: Dreame

Körtid: 180 minuter

Dammbehållare: 570 ml (plus tömningsstationen)

Hepa-filter: Ja

Kartläggning: Laser + 3d-sensor

Kommunikation: Wifi

Tillhörande app: Ja

Kartfunktion: Ja

Rumsindelning: Ja

Övrigt: Mopp-funktion och automatisk tömning i basstation

