Ordbehandlaren Libreoffice får snart stöd för det konstgjorda språket klingonska (tlhlngan Hol), känt från Star Trek.

Klingonska dök ursprungligen upp i avsnittet "The Trouble with Tribbles" från 1967 men under 1980-talet utvecklades det till ett semifunktionellt språk. Idag finns det till och med versioner av Hamlet, Gilgamesheposet och En Julsaga på klingonska.

Stödet för klingonska kommer dyka upp i Libreoffeice 7.3 som släpps i februari. I samma veva får ordbehandlaren också stöd för det högst riktiga språket interslaviska som tar plats bredvid programmets över 100 andra språk.

