En grupp bestående av 270 läkare, sjuksköterskor, forskare och utbildare har skickat ett öppet brev till Spotify där de uppmanar streamingtjänsten att införa regler mot spridandet av desinformation. Något som först uppmärksammades av Rolling Stone, via Engadget.

Brevet ska publicerats efter att ett nytt avsnitt av podcasten The Joe Rogan Experience släpptes 31 december. I avsnittet ska värden Joe Rogan intervjuat virologen Dr. Robert Malone som under samtalet ska gjort flera grundlösa påståenden gällande covid-19 och covid-19-vaccin.

Twitter bannlyste nyligen Dr. Robert Malone för att ha spridit desinformation om covid-19 och Youtube ska tagit bort en video från intervjun med Joe Rogan.

Spotify har i dagsläget inga regler gällande spridande av desinformation. Spotify har däremot tidigare tagit bort en låt från Ian Brown och en podcast från Pete Evans för att de innehöll vilseledande information om covid-19.

Spotify värvade The Joe Rogan Experience till plattformen under 2020 för 100 miljoner dollar. Podcasten beräknas i snitt ha tio miljoner lyssnare per avsnitt.

