Som det har stormat runt Activision Blizzard de senaste åren. Den färskaste skandalen är den överlägset största hittills, med omfattande anklagelser, stämningar och vittnesmål om den destruktiva arbetsplatskultur som råder innanför väggarna. Men även e-sportare har, välgrundat, rasat mot företaget efter Kinakontroverser, liksom gamers överlag när det framgick att Diablo: Immortal skulle bli ett mobilspel.

Det finns många fler händelser och kontroverser än så runt speljätten, långt fler än vad som är rimligt att nämna i en krönika om att Microsoft ämnar köpa Activision Blizzard för motsvarande 623 miljarder kronor. En surrealistisk siffra. Det överlägset största uppköpet i spelvärlden någonsin och en siffra som kan tyckas omotiverat hög på grund av ovanstående stormar runt spelhuset.

Men Activision Blizzard vet fortfarande hur man tjänar pengar, vilket väl är det huvudsakliga. "Det andra" – om jag nu får vifta bort så allvarliga problem med ett så nonchalant uttryck – tror och hoppas jag att Microsoft kan få fason på. Säkerligen har det redan stampats med bestämda fötter från Microsoft-håll om att nu får det vara slut med negativa rubriker, här ska vi knapra i oss en ännu större del av spelkakan.

Vad ska Sony göra nu? Ända sedan Microsofts Bethesda-köp i september 2020 har jag med allt mer insisterande ordalag berättat för alla som vill lyssna att Microsoft kommer ta hem spelkriget. Då räknar jag också in "nya" konkurrenter som Google och Amazon. Phil Spencer och company är mil framför med Game Pass-flexibilitet, flerplattformsstöd och på andra områden som är nära besläktade med spelvärlden. Vi får se hur väl den här krönikan åldrats om ett par år!

Det enda som saknats är tillräckligt många, tillräckligt bra och exklusiva spel, där Microsoft trots många tidigare uppköp haft svårt att hävda sig. Men någonstans, någon gång kommer vågskålen att tippa om Satya Nadella och Phil Spencer ohindrat fortsätter gå med sina slåtterstänger på ett ideligt krympande fält av oberoende spelstudior.

Activision Blizzard har en fantastisk historia. I nutid fortsätter Call of Duty, World of Warcraft och inte minst Candy Crush-spelen att raka in miljarder. Microsoft blickar å sin sida framåt, mot de möjligheter "metaverse" bjuder på, och mot en tid då du kan spela vad som helst när som helst hur som helst.

På miljonforumet Reddit Gaming råder naturligtvis dubbla känslor. Häpnad blandas med hajp och en användare jämför det med om Netflix hade köpt Disney Plus och HBO Max. Ett helt oslagbart utbud är på väg att ta form där prenumerationsmodellen (Game Pass) mycket väl kan vara tungan på vågen. Där finns redan idag 25 miljoner prenumeranter och detta lär växa toksnabbt när Microsoft väl börjar skörda frukten av sina många uppköp.

Sony, som traditionellt sett varit väldigt fokuserade på att kränga spelkonsoler, får det tufft nu. Även om Playstation 5-försäljningarna slår rekord (trots en skriande komponentbrist) kommer marknaden en dag att vara någorlunda mättad. Tekniska gränser nådda och passerade. Då brukar det vara dags att bygga nytt, men jag är inte alls övertygad om den framtida slagkraften för spelkonsolen som specifik hårdvara.