En bra start blev precis ännu bättre

Många kan nog skriva under på att en kopp kaffe är ett av de bästa sätten att starta dagen på.

Ett ännu bättre sätt att starta dagen på är att snabbt skräddarsy kaffet genom en applikation och sedan skicka informationen trådlöst till en smart kaffemaskin.

Exempelvis denna från Melita, som fixar så många som 18 kaffespecialiteter.

Melitta Barista TS Smart Espressomaskin

Cirkapris: 8 499 kronor hos Amazon

Väg ditt analoga kaffe

Om du hellre fixar kaffet på det analoga sättet finns det också smart hjälp att få. Med denna smarta köksvåg kan du ta hjälp av din smartphone för att få till exakta mängder kaffebönor att mala ned.

Du kan även få hjälp att mäta upp mjöl och kryddor, för dina andra ändamål bortom frukostbordet.

Wilfa WSS-2 Köksvåg

Cirkapris: 600 kr hos Kjell & Company

Smart smoothie

Smoothies är ett snabbt sätt att få i sig hälsosamma vitaminer. Och vill du vara på den säkra sidan finns det lyckligtvis även uppkopplade smoothiemaskiner, som Nutribullet Balance.

Med hjälp av en tillhörande app kan du få hjälp med allt från hälsomål för vikthantering till detox-kurer.

Nutribullet Balance

Från 1 449 kr hos Prisjakt

Äggkokaren som pratar

Ägg är en annan favorit på frukostbordet, men det kan vara krångligt att tillaga för den oinvigde. Med denna äggkokare slipper du det irriterande tjutet som analoga maskiner dras med. Istället blir du varse om hur väl äggen är kokta genom maskinens inbyggda röst.

Talande äggkokare

Från 349 kronor hos Prisjakt

Den ultimata toasten

Precision krävs inte bara när det gäller ägg, utan även när man ska rosta bröd. Med denna futuristiska variant av brödrosten får du perfekt rostade skivor, men också möjligheten att variera det med 63 olika typer av inställningar.

Revolution Insta Glo R180 Toaster

Cirkapris: 4 450 kr hos sweden.desertcart.com

Appstyrd tebryggare

Vem säger att inte tedrickare också kan göra det på smartare vis? Den här appkontrollerade tekanna låter dig anpassa ditt te helt efter egen smak. Följ bryggandet i realtid eller programmera in någon särskild tid för maskinen att sätta igång. Fikastunden blir inte mer futuristiskt än så här.

Qi Aerista Iotea Brewer

Cirkapris: 169 dollar (1 541 kr) hos Qi Aerista

Ingen frukost utan bacon

På helgdagar har vi all tid i världen för en extralång frukoststund. Cosoris smarta luftfritös fixar såklart mer än bara bacon (eller vego-bacon), men under morgonens trötta timmar kan det ändå vara skönt med en apparat som kan styras via såväl telefonen som smarta assistenter.

Cosori Smart Wifi Air Fryer

Cirkapris: 130 dollar (1 186 kronor) hos Amazon

Nyheterna direkt vid frukostbordet

När du har allt du behöver för att njuta av en god frukost kan det också vara trevligt att få avnjuta den ifred, utan att fingra på diverse mobiler eller dagstidningar. Ett sätt att råda bot på det kan vara via Google Nest Hub, som kan styras helt via din röst. På så sätt kan du bli uppdaterad om världen, vädret eller bara kolla på roliga videor på Youtube under frukoststunden.

Google Nest Hub (2a generationen)

Cirkapris: 1 150 kr hos Prisjakt