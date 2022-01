Håll koll på pulsen

Vid det här laget är en pulsklocka ett måste för den moderne motionären. En del modeller är dock riktigt bulkiga och nästan lika stora som ”vanliga” klockor. Det gäller dock inte Mi Smart Band 6 – ett bekvämt och minimalistiskt alternativ som hjälper dig att hålla koll på din träning av padel – eller något annat.

Mi Smart Band 6

Cirkapris: 400 kronor hos Prisjakt

Cool vattenflaska med påminnelsefunktion

Vattenpauser är essentiella under träning, så även när du spelar padel. Med en smart vattenflaska kan du ägna all din uppmärksamhet åt spelet, flaskan påminner dig nämligen när det är dags för nästa intag. Som så många andra smarta prylar har även denna flaska en tillhörande mobilapp med statistik. Där kan du också ställa in flaskans led-belysning.

Hidrate Spark Steel Edition

Cirkapris: 700 kronor hos Prisjakt

Förbättra ditt fotarbete

Nästa generations träningsstrumpor – utrustade med textilsensorer och fullt tvättbara i maskin. Sensorias smarta strumpor analyserar dina fotrörelser, din fart och hur många kalorier du för tillfället bränner. Detta genom en magnetisk puck som skickar signalerna från strumpan direkt till din mobiltelefon. Där kan du även se huruvida din springstil i längden kan leda till eventuella skador samt om det är dags att byta ut dina träningsskor mot nya.

Sensoria Core Pair

Cirkapris: 400 dollar (importpris, cirka 3 650 kronor) hos Sensoria

Spela in matchen

Här kommer ett hett tips till den som ämnar att bli bättre på padel: spela in matchen och lär av dina misstag. Nu undrar ju förstås vän av ordning hur vi ska göra det utan att förstöra våra mobiltelefoner. Svaret är enkelt, med en actionkamera. Just denna är en tålig variant som klarar av att filma i 4k och är kompatibel med andra tillverkares tillbehör. Därmed kan du sätta upp den på, för din padelboll, svåråtkomliga platser.

Brave 800 React

Cirkapris: 800 kronor hos Prisjakt

Träna ostört

Padel är en lagsport, men nog hinner du soloträna de gånger du hinner till banan före alla andra? Då behöver du schyssta och bekväma hörlurar, gärna en variant som är anpassad för träning. Jaybird Vista är inte bara riktigt komfortabla och anpassningsbara, men låter också fantastiskt bra och sitter bergfast i örat.

Jaybird Vista

Cirkapris: 790 kronor hos Amazon

Glöm inte återhämtningen

Har du spelat mycket på sistone? Glöm inte bort återhämtningen! Ibland kan våra muskler behöva lite extra stimulering och givetvis finns det smarta prylar som fixar det åt dig. Ett exempel är Powerdot Uno Gen 2, som skickar ems-impulser till dina muskler direkt via elektroder. Prylen synkas till din mobiltelefon, där du kan skräddarsy dess funktioner och få stenkoll över din återhämtning.

Powerdot Uno Gen 2

Cirkapris: 2 000 kronor hos Gymgrossisten

Kombinerad väska och slungare

Denna smarta väska har plats för alla dina racketar, träningskläder och bollar. Den smarta biten är att den även dubblerar som slungare av sistnämnda. Mata in den med bollar, ställ in hastighet och sedan är det bara att träna på dina slag. Får inom kort också stöd för en specialutvecklad app som synkar väskan med din mobil för ytterligare funktioner.

Slinger 2 in 1 Ball machine and tennis bag

Cirkapris: 900 euro (importpris, cirka 9 260 kronor) hos Tennis Point

Smart (och snäll) digital coach

Ett annorlunda digitalt träningsredskap som till skillnad från andra liknande produkter inte ger dig feedback. Istället ger den dig och din medspelare uppmuntran att använda kroppen på rätt sätt och i rätt tid. Ja, du läste rätt. För att använda denna smarta pryl krävs två spelare med varsitt armband, samt en smartphone att ställa in dessa med. Armbanden kommer med inbyggda högtalare som ger dig tips i realtid, alltså beroende på hur din medspelare slagit bollen.

Neurotennis NT200

Cirkapris: 225 dollar (importpris, cirka 2 040 kr) hos Neuro Tennis