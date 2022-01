Amazon Prime Video har med stort pompa och ståt och en hel video avslöjat namnet på sin kommande Sagan om Ringen tv-serie: The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Tv-serien utspelar sig under Midgårds andra tidsålder, flera tusen år före händelserna i Sagan om Ringen-trilogin och kommer fokusera på skapandet av Maktens ringar.

Amazon köpte tv-rättigheterna till Sagan om Ringen i november 2017. Redan nu är det klart att tv-serien kommer få en andra säsong.

The Lord of the Rings: The Rings of Power kommer ha premiär 2 september 2022 på Amazon Prime Video.

Läs också: HBO Max uppe i fler prenumeranter än väntat