Det klassiska Zelda-spelet, The Legend of Zelda: Majora's Mask, kommer till Nintendo Switch i februari. Detta meddelar Nintendo själva via Twitter.

Spelet, som ursprungligen släpptes år 2000 till Nintendo 64, kommer vara en del av Nintendo Switch Online Expansion Pack.

Flera av de Nintendo 64-spel som redan släppts via expansionen har fått kritik från spelare för att de inte är tillräckligt bra emulerade. Bland annat Majora's Masks föregångare The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Det återstår att se hur väl emuleringen är skött för Majora's Mask.

