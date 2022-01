Enligt uppgifter till Bloomberg ska åtminstone de tre följande Call of Duty-spelen släppas till både Sonys och Microsofts spelkonsoler.

Microsoft meddelade förra veckan att de köper Activision Blizzard som utvecklar och ger ut Call of Duty-spelen. Affären förväntas vara avslutad någon gång mellan 1 juli 2022 och 30 juni 2023.

Sony har tidigare sagt att de förväntar sig att Microsoft kommer att hålla rårdande avtal och fortsätta se till så Acvision-spel är mulitplattform. Xbox-chefen Phil Spencer har i sin tur sagt att de kommer upprätthålla rådande avtal och att målet är att Call of Duty ska vara kvar på Playstation.

De kommande Call of Duty-spelen består av ett nytt Modern Warfare-spel från utvecklaren Infinity Ward, ett nytt Call of Duty från utvecklaren Treyarch och en ny version av battle royale-spelet Call of Duty: Warzone.

Vad som händer efter att de rådande avtalen löpt ut återstår att se.

