Den svenska spelutvecklaren Hazelight Studios har inlett ett samarbetet med produktionsbolaget dj2 Entertainment (som ligger bakom Sonic the Hedgehog-filmen från 2020) för att göra film eller tv-serie av succéspelet It Takes Two, rapporterar Variety.

"Eftersom det har ett starkt narrativ och många galna karaktärer och lika många galna samarbetsstunder, så är potentialen grym för en adaptering till film eller tv", säger Hazelights grundare och creative director Josef Fares till Variety.

"dj2 är hedrade att samarbete med Josef, Oskar och det otroliga teamet på Hazelight Studios på den linjära medieadapteringen av It Takes Two", säger dj2:s vd och grundare Dmitri M. Johnson till Variety.

Just nu ska budgivning pågå kring vem som kommer köpa projektet.

Utöver It Takes Two jobbar dj2 Entertainment sedan tidigare också på en animeserie baserad på Tomb Raider, en tv-serie baserad på Disco Elysium och en film baserad på Sleeping Dogs.

