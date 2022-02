Sajten JRE MISSING, som automatiskt håller koll på vilka avsnitt av The Joe Rogan Experience som finns tillgängliga, visar att i skrivande stund har hela 113 avsnitt av podcasten försvunnit från Spotify.

70 av dessa borttagningar ska skett nyligen enligt The Verge medan över 40 borttagningar skedde i april 2021. I inget av fallen har Spotify givit någon officiellt förklaring till varför de tagits bort.

The Joe Rogan Experience utgör just nu epicentret för en kontrovers för streamingplattformen där flera stora artister som Neil Young och Joni Mitchell plockat bort sin musik från Spotify på grund av att podcasten haft gäster som spridit desinformation om covid-19 och vaccin.

Programvärden Joe Rogan har själv försvarat sin podcast och bett offentligt om ursäkt till Spotify för kritiken företaget nu tar emot.

I samband med kritiken har Spotifys vd Daniel svarat med att streamingplattformen nu publicerat sina regler för otillåtet innehåll externt och ska även börjat tydliggöra dem mer för sina podcastskapare. Avsnitt som tar upp covid-19 ska nu också få en innehållsvarning som pekar lyssnaren vidare till företagets informationshubb om sjukdomen.

Daniel Ek har tidigare motsatt sig kritikernas krav att ta bort de kritiserade avsnitten.

De 70 avsnitten som nu tagits bort var alla inspelade före pandemin så de kan inte ha någon koppling till desinformation om covid-19. Avsnitten som innehåller desinformation om covid-19 och vaccin är fortfarande kvar.

Spotify värvade The Joe Rogan Experience till plattformen under 2020 för 100 miljoner dollar. Podcasten beräknas i snitt ha tio miljoner lyssnare per avsnitt.

