Utöver paketet med 13 spel för att hedra den bortgångne Starbreeze-vd:n Mikael Nermark erbjuder Humble Bundle ytterligare ett paket som kan vara av intresse.

Myst & More Bundle är ett paket som innehåller sex spel i den populära Myst-serien, fem bonusspel och en rabattkupong.

Betalar du en hundralapp får du 11 spel i paketet, närmare bestämt dessa:

Myst: Masterpiece Edition

Riven: The Sequel to MYST

Myst III: Exile

Myst IV: Revelation

Myst V: End of Ages

realMyst: Masterpiece Edition

Obduction

URU: Complete Chronicles

Cosmic Osmo and the Worlds Beyond the Mackerel (kräver Windows)

Spelunx and the Caves of Mr. Seudo (kräver Windows)

The Manhole: Masterpiece Edition (kräver Windows)

Har du ont om pengar kan du få tre av spelen för en tia, närmare bestämt Myst: Masterpiece Edition, Cosmic Osmo and the Worlds Beyond the Mackerel och Spelunx and the Caves of Mr. Seudo.

Kampanjen pågår till och med den 11 februari.