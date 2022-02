Steam Deck, Valves version av en bärbar pc-spelmaskin i sann Switch-anda, är kanske den mest efterlängtade bärbara hårdvara sedan… ja, Nintendo Switch. Några enheter har nu hittat sin väg ut ur Valves valv och i några Youtube-recensenters händer.

Även om dessa videor inte tillåts att gå in på alla detaljer hos Steam Deck, ger de oss åtminstone en indikation på hur den kommer att prestera på ett utvalt urval av populära pc-spel .

Med tanke på Valves uttalade mål att kunna ”köra de senaste AAA-spelen och göra det bra”, har det största frågetecknet varit huruvida den skulle klara det. Med en del av samma AMD-hårdvara som finns i moderna bärbara datorer och tät integration med Steam-plattformen kan vi nu se hur bra Steam Deck levererar.

Valve gav LinusTechTips och Gamers Nexus möjligheten att testa Steam Deck för att se vad dess anpassade AMD-byggda Aerith APU-system, med Zen 2-processorgrafik, Radeon rdna 2-grafik och 16 gigabyte snabbt lpddr5-minne är kapabel till. Båda fann att systemet lätt kunde tackla enklare 2d-spel, som Dead Cells, utan att svettas. Linus gick till och med så långt att han kallade Steam Deck ”förmodligen den mest innovativa speldatorn på 20 år.”

Steam Deck spelprestanda

Mer intensiva AAA-spel hade fler variabler. Väloptimerade spel tenderade att fungera bra på det Linux-baserade Steam OS-systemet (Windows kommer också att vara ett alternativ, men var inte tillgängligt för testning). Devil May Cry 5, med sina oavbrutna strider, var enastående och sjönk aldrig under 60 bilder per sekund. Ghostrunner, ett lika intensivt actionspel, hade också bra prestanda: Gamers Nexus klockade det till 64 bilder per sekund med ray tracing inaktiverad (40 bilder per sekund när den var dockad till en 1080p-skärm), medan Linus rapporterade att det ibland toppade 90 bilder per sekund.

Andra spel presterade sämre. Control sjönk ibland ned i 30 fps-intervallet, och Forza Horizon 5 med sin intensiva ray tracing och öppna värld hade också problem, trots att den höll sig på 60 fps. Även med Valves förvalda spel är det klart att vissa kommer att flyta bättre än andra, och dra nytta av vissa drivrutinsjusteringar – samma sak som pc-spelare haft i årtionden när nya spel och/eller grafikkort släpps.

Steam Deck batteritid

Naturligtvis, med ett bärbart system är spelen bara en del av ekvationen. Batteritiden har alltid varit ett problem när en liten dator stoppas in i ett mindre skal. Valve hävdar att Steam Deck klarar mellan två till åtta timmar, beroende på intensiteten i spelen som körs.

Gamers Nexus ansåg att det uttalandet var väl optimistiskt, han fick aldrig mer än sex timmars batteritid, även med enklare spel eller streaming. Storspel klarade 90 minuters spelande, vilket kräver tre timmars laddande. ”Du måste ha v-sync och begränsad fps, när du kör på batteri, annars kommer du inte i närheten av de siffror som Valve uppgett” sade GN:s chefredaktör Steve Burke och fortsatte: "Vi tycker att det är rimligt; du måste kompromissa med en batteridriven enhet.”

Det är uppenbart att batteritiden kommer att variera beroende på vilka spel som spelas. Är du på en långflygning, ta med laddare eller en powerbank.

Ergonomi och spel

Där har ni hårdvarudelen. Men hur fungerar Steam Deck som en bärbar spelkonsol? Steam Deck är mycket större än Nintendo Switch och pc-baserade alternativ som Aya Neo eller GPD Win 3.

Linus har nästan inget annat än beröm för designen av Valves 7-tums spelmaskin. Ingångarna består av dubbla joysticks plus D-pad, A/B/X/Y och dubbla axelknappar, vilket går att förvänta sig från vilken modern spelmaskin som helst. Men den har också fyra paddelknappar på baksidan, á la Xbox Elite Controller, plus två små haptiska styrplattor som den fått ärva från Valves tidigare Steam Controller. Allt detta sammantaget parat med Valves mjukvara, tillåter användare att anpassa kontrollen för allt från racingspel till skjut på allt-spel till strategispel.

Enligt Linus, fungerar det bra. Han säger att Steam Deck ger en lika bra känsla som alla andra konsoler. Valve har designat den så att alla delar som blir varma hålles borta från där händerna placeras. Gamers Nexus upptäckte hårdvaran ströp sig själv för att hålla temperaturen på eller under 90 grader. Han säger att den termiska designen ”imponerar och är extremt bra med tanke på hur liten Steam Deck är”.

Personer med mindre händer kan ha problem med att nå axelknapparna eller A/B/X/Y-knapparna, beroende på grepp, men att detta inte kommer att vara ett problem för de flesta. Skärmen fick också beröm för sin förmåga att bli extremt mörk samt högtalarens breda ljudspektrum (jämfört med en Macbook Pro).

Första intrycken hyllar pekplattan, men de tycker att den haptiska feedbacken saknas.

Den enda nackdelen? Haptisk återkoppling. Medan konsolspelare och personer som använder en kontroll på pc mer eller mindre förväntar sig vibrationer, som ett subtilt sätt att förbättra spelkänslan, har Valve varken utrymme eller kraft i Steam Deck för att kunna ha konventionella vibrationsmotorer, istället ger de endast ifrån sig en svag haptisk återkoppling. Linus säger att detta är anmärkningsvärd dålig design: ”För tillfället är haptik på den här enheten en skitfläck på ett annars vitt lakan.”



Tre veckor kvar

Vi vet väldigt lite hur SteamOS kommer att se ut på Steam Deck, hur det kommer att hantera spelbibliotek med hundratals titlar och synkronisera dessa med befintlig hårdvara och bärbara spel, för att inte tala om hur icke-Steam-spel kommer att lira, antingen på SteamOS eller Windows. Idag sade Epic att de inte är intresserade av att skapa en Linux-version av Fortnite för Steam Deck, trots att de har kämpat i över ett år för att få tillbaka den i App Store.

Trots allt kommer Steam Deck att övertyga tillräckligt många spelare att köpa den, särskilt om de redan har ett bibliotek med Steam-spel. Med ett startpris runt 5 000 kronor – mindre än hälften av bärbar speldator – är det ett frestande stycke hårdvara.

Vi andra måste vänta till den 25 februari, när den första omgången Steam Deck hamnar i händerna på konsumenterna. Först då vet vi verkligen vad den går för. Men den första tjuvtitten visar att Valve kan leverera sina löften, åtminstone i vissa situationer och för vissa spel.

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt