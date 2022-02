I samband med sin senaste Nintendo Direct avslöjade Nintendo att Hello Games rymdutforskningsspel No Man's Sky kommer släppas till Nintendo Switch någon gång i sommar. Spelet äger rum i ett universum där hela solsystem och deras innehåll uppstår procedurellt.

När No Man's Sky ursprungligen släpptes 2016 fick det ett delvis negativt mottagande på grund av att spelare kände att innehållet i spelet inte alls levde upp till löftena i marknadsföringen. Under åren som följt har No Man's Sky däremot fått upprättelse i takt med att utvecklarna fortsatt förbättra spelet och lägga till nytt innehåll.

Nintendo Switch-versionen kommer att innehålla samtliga uppdateringar som släppts till spelet de senaste fem åren.

