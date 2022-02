Förra veckan släppte Google en förhandsversion av Android 13 för utvecklare. Danny Lin är en av de som har satt tänderna i systemet, och i en serie tweets visar han en av nyheterna i systemet.

Det visar sig nämligen att Android 13 (åtminstone i den här testversionen) har en komplett virtualiseringsmiljö med stöd för kvm, Linux-kärnans inbyggda hypervisor-teknik.

Danny Lin börjar med att installera olika Linux-distributioner på en Pixel 6: Ubuntu, Arch och Alpine. Han visar också hur han kompilerar Linux-kärnan direkt på telefonen, samtidigt som han spelar in skärmen.

Nästa steg är mer imponerande: Windows 11 för Arm i en virtuell maskin på samma telefon. Trots att Windows 11 inte har någon drivrutin för Pixel 6 grafikkretsar och därmed inte får någon hårdvaruacceleration tuffar systemet på förvånansvärt bra i en video Danny Lin har delat på Twitter.

Det är fullt möjligt att en annan Android-enhet med ett chipp som även används i Windows på Arm-laptops kommer kunna köra virtualiserat Windows 11 med hårdvaruacceleration.

Booting Windows, logging in, using it a bit pic.twitter.com/r1ws0WFxOg

Och här är ett obligatoriskt test av Doom, emulerat på Windows 11 via kvm på Android 13:

Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m