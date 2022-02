Oneplus-medgrundaren och Nothing-grundaren Carl Pei skriver nu på Twitter att han är "Tillbaka på Android".

Inlägget har därefter svarats av Androids officiella Twitter-konto som skriver att "Vi har mycket att ta igen Carl ; ) ".

Det inlägget har i sin tur svarats på av Snapdragons officiella Twitter-konto som skickat en meme-bild som föreställer när Arnold Schwarzenegger och Carl Weathers karaktärer hälsar på varandra i actionfilmen Predator, och som i bilden innehåller en namnlös tredjepart.

Detta har startat spekulationer kring att Nothing kan hålla på att arbeta på en egen smartphone. Tidigare har även tipsaren Mukul Sharma och 91mobiles sagt att Nothing kommer släppa en smartphone under början av 2022, rapporterar Android Authority. Några ytterligare uppgifter finns däremot inte om den potentiella smartphonen.

Under 2021 släppte Nothing sin allra första produkt, de trådlösa hörlurarna Nothing Ear 1.

