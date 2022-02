Om du inte kan få nog av filmer och tv-serier kan du från och med idag teckna ett abonnemang på tjänsten Starzplay i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

En del av utbudet från Starz finns sedan tidigare tillgängligt på Viaplay, men bland de exklusiva titlarna som är på gång kan nämnas Gaslit med Julia Roberts, The Girl from Plainville med Elle Fanning och Becoming Elizabeth.

En trailer för Gaslit kan ses här nedanför:

Starzplay kan ses på en lång rad plattformar, däribland smarta tv-apparater från Sony och TCL. Dessutom går det förstås utmärkt att använda webbläsaren eller appar från Google Play och App Store om så önskas.

Priset ligger på 59 kronor per månad, men det går att prova tjänsten utan kostnad innan du slår till.