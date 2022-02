Det började redan förra året. Samsung släppte inga nya Galaxy Note-mobiler, och det enda vi fick som var Note-relaterat var att vårens toppmodell Galaxy S21 Ultra hade stöd för Note-pennan S-Pen. Men du fick ingen sådan med telefonen och definitivt ingen integrerad i enheten som i en Note. Nu är den cirkeln sluten och Galaxy S22 Ultra är, på alla sätt utom namnet, den nya Galaxy Note-mobilen.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det är ambitiöst, och på många punkter lyckas Samsung leverera en mobil som kan i princip allt, även om den inte lever upp till våra höga förväntningar på alla punkter. Men frågan är vem det lockar. Fans av Galaxy Note? Definitivt. Andra som vill ha en Samsung i absoluta elitklass? Inte lika självklart. Positivt Ett visst prestandalyft, speciellt grafiken

Solid och välbyggd

Allt du saknat från Note-serien

Generöst med Andoid-uppdateringar Negativt Stor och tung

Kortare batteritid

Priset Stort test: Bästa toppmobilerna

De tre nya mobilerna i Galaxy S22-serien presenterades och började gå att förbeställa den 9 februari, och börjar levereras den 25 februari. Efter en vecka med Galaxy S22 Ultra är det dags att svara på frågan, kan den leva upp till förväntningarna på en mobil som ska förena det bästa av två världar, bästa Notes-modellerna och förra årets höjdare Galaxy S21 Ultra?

Det är verkligen en mobil som sticker ut. Den är ett par millimeter kortare på höjden än Galaxy S21 Ultra, men i gengäld lika mycket bredare. Då föregångaren redan den var ett monster att greppa blir det inte lättare här, men rundade långsidor och en behagligt matt baksida ger pluspoäng för komforten. Chassi och ram, blankpolerad och med platta kortsidor, är i extra styv aluminium och glasytorna fram och bak rundar av lätt på kanterna och kommer från Gorilla Glass. Det är glastypen Victus på baksidan, och nya ännu tåligare Victus Plus, som uppges vara exklusiv för Samsung, på framsidan.

Telefonen kommer i fyra färger: svart, vit, dämpat grön och burgundy. Plus tre extra: grå, blekt blå och röd, som bara går att köpa i Samsungs egna webbshop. Du kan kombinera vilka färger som helst med vilken av de fyra möjliga minneskonfigurationerna du vill. I alla fall i teorin, sedan beror det ju på vilka modeller som butiker och operatörer tar in och säljer. I skrivande stund är det mestadels burgundy och svart som finns för förköp i andra butiker än Samsungs egna.

Avskalad stil på baksidan

Den unika looken fortsätter på baksidan, där Samsung har skippat den intressanta designen på kamerahuset som introducerades i Galalxy S21. Den finns kvar i de andra två mobilerna, Galaxy S22 och S22 Plus, men här vill visst Samsung kommunicera att Ultra är något eget. Därför har Ultra ingen kamerapanel alls, utan fem fristående linser som sticker upp ungefär en millimeter vardera i ena hörnet. Vi är inte helt sålda på det designvalet, det innebär bara fler hörn som kan samla damm, och fler kanter som luren kan fastna på. Men det ger onekligen Ultran en helt egen look som inte bara skiljer sig från de andra S22-mobilerna utan från alla andra mobiler just nu.

Galaxy S22 Ultra SM-S908B.

Den omtalade S-Pen sitter i botten och dras ut och sätts i med ett behagligt mekaniskt klick. Med pennan infälld i mobilen är den givetvis begränsad i storlek, men är ändå godkänt bekväm att greppa. Den som haft en Galaxy Note vet vad den innebär – lite tandpetar-vibbar, men fortfarande stor och välbyggd nog för god kontroll.

Med den får du alla egenskaper en Note (eller tydligen numera en Ultra) ska ha. Pennan i kombination med skärmens snabba avläsningsfrekvens ger fin precision assisterad av ai för att ge en ännu mer direkt känsla. Det känns direkt och bra, och tryckkänligheten verkar rätt avvägd. Det som hade varit pricken över i vore taktil haptisk feedback i pennan som i några av de bästa större du kan köpa. Men det är kanske för mycket begärt i en så här liten enhet.

Du får smarta kontextbaserade funktioner i olika appar och situationer, en av de bästa textkonverteringsverktygen på marknaden och en knippe egna appar för allt från anteckningsblock till översättningsverktyg, smarta skärmdumpar och smidig markering. Och Samsung trollspö-funktioner som gör att du kan använda S-Pen som viftande fjärrkontroll, fungerar även här.

Extra ljusstyrka och smart kontrast

Galaxy S22 Ultra lånar ett designelement till från Note-serien, nämligen skärmen, som har nästan helt skarpa hörn tack vare den avhuggna designen på luren. Den har samma storlek som i S21 Ultra, 6,8 tum, och nästan samma upplösning, bara ett fåtal pixlar mindre på höjden, men fortfarande 1440 på bredden vilket ger utmärkt pixeltäthet.

Jodå, extra ljusstyrkan och nya ljushanteringen märks utomhus.

Skärmen uppges vara något alldeles extra. Givetvis en amoled från Samsungs egna fabriker, med stort färgomfång, stöd för hdr10+ och upp till 120 Hz i bildfrekvens. Den uppges justeras dynamiskt ända ner till 1 Hz om bilden är stillastående för att spara batteri. Vi upplever den dock som blixtsnabb och jämn i alla lägen, vilket vi antar innebär att den dynamiska frekvensen är bra på att ställa om sig omedelbart. Vi förväntar oss inte heller annat i en så här pass snabb mobil.

Skärmen slår enligt specifikationerna rekord i punktljusstyrka på upp till 1 750 cd/m2, något som ger extra sting i hdr-kodad film och hjälper till vid användning i starkt solljus. Där får vi också hjälp av en ny kontrasthantering, som kan justera ljus- och gammakurvor dynamiskt för att optimera bildupplevelsen även under riktigt utmanande ljusförhållanden.

Den utmärkta skärmen kombinerat med välbalanserade stereohögtalare, levererar en behaglig filmupplevelse, i alla fall för att vara i mobiltelefonsformat. Givetvis har Galaxy S22 Ultra stöd för Dolby Atmos, och ljudet är allmänt rent och snyggt, men det saknas något extra här. Det är inte riktigt tungt tryck i basen, vilket kan låta löjligt att klaga på i en mobiltelefon, men det är mer tryck och fyllighet i en del konkurrerande mobiler.

Nya Exynos ett ojämnt lyft

Samsung kör vidare med sin delade processorstrategi. I vissa daler av välden som östra Asien och USA levereras Galaxy S22-serien med Qualcomms Snapdragon 8 gen 1-systemkrets, men här i Europa och resten av välden är det som så ofta Samsung egna Exynos-krets som gäller. Det här brukar ligga Samsung i fatet i rena prestandaracet, där Snapdragon alltid ser ut att dra det längre strået, men Exynos har till och från överraskat, speciellt med extra bra energieffektivitet och svalare drift.

Vi vet inte om det är väldens snabbaste spelmobil, eller ens om den får hålla den titeln länge till på Android-sidan, men det som är positivt är att vi kan köra spel med bra fart utan extrema värmeproblem.

Vi uppskattade Exynos till exempel förra året, då Snapdragon 888 drogs med irriterande och obekväm värmeutveckling, även om Snapdragon samtidigt helt klart vann prestandaracet. Snabbast är inte nödvändigt lika med bäst. Exynos 2200 bygger precis som nya Snapdragon på fyra nanometers halvledare och har åtta kärnor i en 1-3-4-konfiguration (en extra snabb, tre halvsnabba och fyra långsammare kärnor).

De skiljer sig åt med lite olika val av klockfrekvens på kärnorna, och framför allt med olika grafikkretsar. En uppgraderad Adreno i Snapdragon 8 gen 1 och nya Xclipse 920 i Exynos framtagen tillsammans med AMD med deras RDNA 2-arkitektur. Med en ska vi här till exempel för första gången få möjlighet till riktig strålskåpning i en mobil.

Hur reflekteras dessa specifikationer i verkliga livet? Det vi kan konstatera är att Galaxy S22 Ultra höjer prestandaribban från förra årets mobiler, men någon revolution är det inte tal om. I våra benchmarktester är den mellan 10 och 30 procent snabbare än Galaxy S21 Ultra med Exynos 2100, med det största lyftet just för grafikprestanda.

Galaxy S22 Ultra är snabbare, men inte snabbast?

Jämför vi med förra årets snabbaste Android-mobil, Asus ROG Phone 5s med Snapdragon 888+, så blir skillnaden i vissa testmoment närmast marginella, bara ett par procent snabbare i cpu-prestanda. Grafikprestanda är dock fortfarande ett påtagligt lyft. Och det Galaxy S22 Ultra klarar så mycket bättre än den är att hålla mobilen sval under hög processor- och grafikkretsbelastning. Okej, inte direkt sval. Snarare ljummen, men långt ifrån så obehagligt varm som många av 2021 års snabbaste Snapdragon-mobiler.

Notes-nostagin är påtaglig, och pennan gör precis allt den ska.

Både Exynos 2200 och vad vi sett av prelimära testresultat från Snapdragon 8 gen 1 ligger också fortfarande efter Apples A15 Bionic. En viktig orsak till det är dess dubbla hög-klockade prestandakärnor, som gör mycket för just spjutsspetsprestanda. Men upplägget för de Android-inriktade plattformarna bör ha bättre egenskaper för tung multitasking och bakgrundsprocesser, något som Android behöver mer av än IOS. Så det blir lite att jämföra äpplen och päron.

Vi reserverar oss också från att ge ett definitivt omdöme om spelgrafiken. Xclipse 920 levererar tillräckliga prestanda för att de Android-spel vi testar ska flyta på utan problem. Långvarigt spelande ger oss viss så kallad throttling när mobilen blir varmare, men det är inom marginalen för att spel fortfarande ska se bra ut och responsen upplevas som rapp. Men är det bättre än vad en Apple M15 kan leverera eller vad Snapdragon 8 gen1 klarar av? Troligen inte för dagens spel. Frågan är om det finns eller är titlar på väg som kan göra något kreativt med RDNA 2-tekniken.

Batteriet ingen förbättring

Snabbt går det i vilket fall som helst, och med krympt arkitektur finns möjlighet till effektivare energiåtgång och längre batteritider. Det är dock inget vi påtagligt märker i Galaxy S22 Ultra. Vi kan strömma video på hög ljusstyrka i upp till ungefär 18 timmar. Det är givetvis bra, men inget unikt, och till och med lite kortare än Galaxy S21 Ultra, som har ett lika stort batteri på 5 000 milliamperetimmar. Möjligen är det skärmen med både hög frekvens, ljusstyrka och många pixlar som drar så mycket extra att vi inte märker av förbättringen.

Galaxy S22 Ultra är bred, men inte överdrivet tjock.

Kör vi ett webbsurf-test på lägre skärmljusstyrka så får vi exakt samma batteritid för det som fjolårets Ultra. För ”normal” sporadisk användning i vardagen räcker batteriet för oss i upp till två dagar. När det sedan är dags att ladda vill det till att du har en bra laddare redan, för Samsung skickar inte med någon i den extra kompakta boxen.

Telefonen har stöd för snabbladdning på upp till 45 watt. Det är dugligt, men inte på något sätt imponerande när många konkurrenter stödjer 60 watt eller ibland ännu mer. Du kan givetvis också ladda trådlöst, med effekt på upp till 15 watt. Återigen inget som blåser oss av stolen. Det är uppenbart att varken Samsung eller Apple prioriterar riktigt snabb laddning, och litar på andra kvalitéer för att hålla sig i sina tät-positioner på marknaden.

Ny intelligens trimmar bekant kamera

Är kameran en av dem? Här har det skett en del uppgradering både i hårdvaran, i intelligent efterbearbetning av bilder, och en hel del trimning av ai-hjälpen för att ta bra bilder. Med kraftfullare neural-processor i nya generationen plattform finns det mycket som kan göras med ai och Samsung utnyttjar det väl.

Vi får subtila hjälpmedel för att få till rätta inramningen och bildkompositionen, smart motivigenkänning, speciellt av ansikten i röriga, rörliga miljöer, och behagligt stadig bildstabilisering, som gör susen speciellt när vi zoomar in. Kantdetektering i porträttläge är också den övertygande bra.

Kamerorna har på pappret samma upplägg som Galaxy S21 Ultra. En 108 megapixels huvudsensor, exakt samma som i Galaxy S21 Ultra, en 12-megapixlare för vidvinkel och dubbla 10 megapixels zoomkameror, en med optisk zoom på 3x och en på 10x. Det är optisk bildstabilisator på alla förutom vidvinkeln. 40 megapixels selfie-kameran framtill är också densamma som i förra årets mocdell.

Skarpare max-zoom

Med 10x-zoomen går det sedan att pressa upp kombinerad optisk och digtial zoom till hela 100x. Det gick även tidigare, men då med rätt så mediokert resultat. Nu får vi faktiskt en påtagligt skarpare bild vid full inzoomning än tidigare, tack vare trick som intelligentare uppskalning och multibildsexponering. Det gör också att det blir snyggare och skarpare när vi zoomar in mer måttligt.

Med extrem zoom blir dock slutresultatet nyckfyllt. Det är inte säkert att fullt dagsljus gör fotona skarpare, till exempel. Vi testade att fota månen på natten och blev mycket imponernade. Att sedan ta en bild på en husfasad på dagtid med 100 zoom blev inte alls lika snyggt. Stora kontraster i ljus verkar behövas för optimal kvalitet.

Fyra kameror och en laserfokus.

Det är annars främst i dunkelt ljus som kameran har fått kännbara förbättringar. I dämpat inomhusljus har tidigare kameror kämpat med spretiga färger, men här får vi bättre och rikare bild, med distinkta färger utan att temperaturen sticker iväg. Och att filma i kvällsljus är en klart förbättrad upplevelse, med mer följsam och pålitlig fokus, färg och dynamik.

Vi pratar inte om stora innovationer jämfört med Galaxy S21 Ultra, utan mestadels om trimning av en redan riktigt bra kamera. Frågan är vad för förbättringar vi hade velat se. Kanske en rappare och mer direkt hantering av plåtning med huvudkameran. Den kräver fortfarande ett visst tålamod och vi kan inte pålitligt slita upp den och ta en bild på en halvsekund. Ibland blir det klockrent, men ibland hänger den då inte riktigt med.

Onödigheter och mervärden

Operativsystemet i mobilen är givetvis Android 12, med Samsungs One UI-gränssnitt ovanpå. Vi kommer aldrig bli helt tillfreds med Samsungs förkärlek att mata telefonen full med extra-appar, speciellt när det redan finns bra appar. Samsungs egna appbutik, Galleri, webbläsare, filhanterare och framför allt röstassistenten Bixby känner vi inga behov av att ens röra vid. Du kan faktiskt välja att skippa flera av dem vid första konfiguration av mobilen, vilket är ett klart plus i kanten.

Och det finns även ett helt gäng grymma mervärden i systemet. Säkerhetsrutinerna i Knox, Smartthings-kontrollen, och inte minst Dex, det bäst fungerande och mest utvecklade skrivbordsgränsnittet för en Android-mobil hittills. Plugga in med en kabel till extern skärm eller kör trådlöst om du har snabb nog wifi, och mobilen blir en kompetent liten surf- och Office-dator.

Med Android 12 i botten en av de bästa uppdateringspolicys som en Android-mobil någonsin haft, fyra år av Android-generationer och fem år av säkerhetsuppdateringar, är det här en telefon som kan hänga med dig länge.

One UI, med alla Notes-funktiuoner i mer fokus än tidigare.

Priset svider

Det är bra det, för Galaxy S22 Ultra är en saftig investering. Den billigaste ligger på 13 990 kronor, för 8 gigabyte ram-minne och 128 gigabyte lagring. Övriga tre modeller har 12 gigabyte minne och 256 gigabyte, 512 gigabyte eller en terabyte lagring. De stiger med tusen kronor i pris per modell, förutom toppmodellen som innebär ett 2 200 kronors extra prishopp. Vi skulle rekommendera modellen med 12 gigabyte ram och 256 gigabyte lagring som det bästa valet, då mindre ram-minne kan påverka prestanda.

Du vill inte heller snåla med lagringen, då telefonen inte har expanderbar lagring med micro sd-kort. Det är det enda som känns som en kompromiss i funktionsväg. Utöver det är det samma fullmatade funktionslista som vi är vana vid från Samsung. Dubbla sim-kortplatser samt esim, snabb uppkoppling med 5g, wifi 6e, bluetooth 5.2 och ultra wideband-stöd.

Är Galaxy S22 Ultra lika lyckad som Galaxy S21 Ultra var? Nej, den har tappat lite av den elegans och balans som föregångaren utstrålade. Den är givetvis en uppgradering i prestanda, funktioner och kvalitet på vissa punkter, det fattas bara annat när vi pratar om en ny skrytmobil från en konsekvens bra till verkare. Men den lever inte riktig upp till våra högt ställda förhoppningar. Med så pass stora nyheter i arkitekturen och grafiken borde vi sett mer i både prestanda och batterieffektivitet. Och frågan är om det blir lite för mycket Note-fokus för många användare.

Foto: Samsung Fyra färgval för alla, plus tre som bara säljs direkt av Samsung.

Specifikationer Galaxy S22 Ultra

Produktnamn: Galaxy S22 Ultra SM-S908B

Testad: Februari 2022

Kontakt: Samsung

Systemkrets: Samsung Exynos 2200

Processor: Cortex-X2 2,8 GHz + 3st Cortex A710 2,52 GHz + 4st Cortex A510 1,82 GHz

Grafik: Samsung Xclipse 920

Minne: 8/12 GB

Lagring: 128, 256, 512 GB eller 1 TB

Skärm: 6,8 tum amoled, 1440x3088 bildpunkter, 120 Hz

Kameror: 108 megapixel + 12 megapixel vidvinkel + 10 megapixel 3x tele + 10 megapixel 10x tele med led bak, 40 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3.1 typ c med displayport

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 6e, bluetooth 5.2, uwb, agps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 12 med One UI 4.1, Samsung DeX

Övrigt: Dubbla sim, esim, fingeravtrycksläsare, inbyggd S-Pen, trådlös laddning, omvänd tråflös laddning, vattentät (IP68) mm

Batteri: 5 000 mAh, 18 tim 15 min onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka), ca 22 tim blandad användning (4g, låg ljusstyrka), ca 40 tim samtal

Storlek: 16,33 x 7,8 x 0,9 cm

Vikt: 227 gram

Rek. pris: 13 990 kr (8/1228GB), 14 990 kr (12/256GB), 15 990 kr (12/512GB), 18 290 kr (12GB/1TB)

Aktuellt pris: 14 990 kr (testad modell 12/256GB) på Power

Prestanda

Antutu Benchmark: 940 630 poäng

Geekbench 5: 3 689 poäng

Geekbench 5 en kärna: 1 176 poäng

3dmark Wild Life: 6 971 poäng

Lagring, läsning: 2022,6 MB/s

Lagring, skrivning: 1167,1 MB/s