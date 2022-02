Enligt uppgifter till Bloombergs spelreporter Jason Schreier så kommer inget nytt spel i Call of Dutys huvudserie att släppas under 2023. Det spel som utvecklaren Treyarch nu jobbar på kommer istället att släppas 2024.

Anledningen bakom flytten ska vara att Call of Duty: Vanguard, som släpptes i november 2021, inte levde upp till utgivaren Activisions förväntningar.

Call of Duty-serien har släppt minst ett nytt spel i sin huvudserie varje år sedan 2005. Enda gången det varit två år mellan spelen tidigare var mellan det allra första Call of Duty från 2003 och Call of Duty 2 från 2005.

Utgivaren Activision kommer under 2023 istället att släppa ett nytt free-to-play-spel samt nytt innehåll till Warzone 2 och nya Modern Warfare, som är planerat att släppas senare i år.

I en kommentar till The Verge säger en talesperson från Activision att:

"Vi har en spännande uppsättning premium och free-to-play Call of Duty-upplevelser för i år, nästa år och efter det... Rapporter som påstår något annat är felaktiga."

