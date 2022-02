Ryssland har oprovocerat invaderat grannlandet Ukraina i en massiv attack som får de flesta andra nyheter att te sig obetydliga i jämförelse.

Även i teknikvärlden märks kriget av. Spelstudion 11 Bit Studios har meddelat att det under den kommande veckan kommer donera hela vinsten från spelet The war of mine till Röda Korsets ukrainska avdelning. Spelet är dessutom på 75 procent rea på Steam.

This war of mine är en unik krigssimulator som inte handlar om att skjuta fienden utan om att hjälpa en grupp civila överleva i en krigshärjad stad. Du måste få tag i mat, vatten, medicin och värme, undvika krypskyttar och bomber, och akta dig från andra överlevare som inte vill dig väl. Spelet har fått många utmärkelser.