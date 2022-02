Ryska myndigheter har tidigare beordrat Facebook att sluta med sin faktagranskning på inlägg som publiceras av rysk statsmedia. Facebook vägrade, och nu verkar svaret komma, skriver Yahoo Sports.

Den ryska myndigheten för att övervaka och censurera rysk media skriver i ett uttalande att ”Facebook begår brott mot fundamentala, mänskliga rättigheter och friheter”, och kommer därför strypa hastigheten på tjänsten.

Läs mer! Uppgifter: Ryssland blockerar Twitter efter invasionen av Ukraina

Att döma av ett uttalande från Facebooks Nick Clegg på Twitter, verkar man inte ha för avsikt att sluta med faktagranskandet.

Ordinary Russians are using @Meta's apps to express themselves and organize for action. We want them to continue to make their voices heard, share what’s happening, and organize through Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger. pic.twitter.com/FjTovgslCe