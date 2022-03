Microsoft har nu avslöjat vilken omgång spel som kommer (och försvinner) från Xbox Game Pass under första halvan av mars. Bland titlarna syns nya Marvel's Guardians of the Galaxy, konstspelet Kentucky Route Zero och molndebuten för Microsoft Flight Simulator.

1 Mars

Far Changing Tides (konsol, pc, molnet)

Microsoft Flight Simulator (molnet)

Lightning Returns: Final Fantasy 13 (konsol, pc, molnet)

Kentucky Route Zero (konsol, pc, molnet)

Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

Marvel's Guardians of the Galaxy (konsol, pc, molnet)

Young Souls (konsol, pc, molnet)

Spel som lämnar Xbox Game Pass 15 mars

Nier: Automata (konsol, pc, molnet)

Phogs! (konsol, pc, molnet)

Torchlight 3 (konsol, pc, molnet)

The Surge 2 (konsol, pc, molnet)

Fler spel kan tillkomma och tas bort under andra halvan av mars.

Läs också: Uppgifter - Så mycket kan Sonys motsvarighet till Game Pass kosta