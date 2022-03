Netflix meddelar nu att de köpt den finska mobilspelsutvecklaren Next Games.

"Next Games har en erfaren ledning, en stark meritlista vad gäller mobilspel baserade på underhållningsvarumärken och solid operativ förmåga", säger Netflix Vice President of Games, Michael Verdu, i ett pressmeddelande och fortsätter.

"Vi är glada att Next Games blir en del av Netflix som en kärnstudio i en strategisk region och nyckelmarknad för talang, som utvidgar våra interna spelstudiomöjligheter. Även om vi bara börjat med spel är jag säker på att att tillsammans med Next Games kommer vi kunna bygga ett portfolio och spel i världsklass som kommer vara till glädje för våra medlemmar runt om i världen."

Next Games grundades 2013 och är sedan tidigare mest kända för Stranger Things: Puzzle Tales som är baserat på Netflix-serien Stranger Things. De har också gjort The Walking Dead: Our World och The Walking Dead: No Man's Land.

