De senaste åren har Id Softwares ”andra” grundare John Romero släppt ett gäng nya banor till Doom, spelstudions enorma hit från 1993. Han har även meddelat att ett nytt knippe banor till uppföljaren Doom 2 är på väg, men redan nu kan du skaffa en sådan bana.

För att stötta Ukraina efter Rysslands angrepp har John Romero släppt en Doom 2-bana kallad ”One Humanity” som säljs för en donation på fem euro som går till Röda Korset och FN:s nödhjälpsfond.

To support the people of Ukraine and the humanitarian efforts of the Red Cross and the UN Central Emergency Response Fund, I’m releasing a new DOOM II level for a donation of €5. 100% of the proceeds go toward these agencies. Thank you. https://t.co/1meRjC0IJZ pic.twitter.com/p0VbjdIofP