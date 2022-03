När varken namnet på tillverkaren eller bilmodellen är självklart hur det ska uttalas, då undrar vi hur marknadsavdelningen tänkte. Men det engelska uttalet "Lynk and co" låter i alla fall minst märkligt. Tillverkaren är ett systerbolag till Volvo, liksom Polestar, men i det här fallet ligger fokus på en billigare bil med bensinmotor och batteri. Och med en väldigt udda, men intressant, försäljningsstrategi i Sverige. Bilen har funnits i Sverige ett tag, men det är först nu tillverkaren haft pressbilar att låna ut för längre tester.

Betyg 4 av 5 Omdöme För dig som prioriterar enkelhet och inte vill eller kan binda upp dig på längre tid är det här en riktigt intressant bil. Lynk & Co 01 är dessutom bekväm att köra och du får bra funktioner och imponerande räckvidd på batteridrift. Positivt Räckvidden på batteridrift

Enkelt ägande med medlemsskapet

Delningsfunktionen Negativt Röstassistenten

Lynk & co:s 01:a är i grunden en XC40. Även om vi inte tycker att den är lika snygg utvändigt som originalet känns den modern. Här finns led-strålkastare, metalliclack och snygga fälgar. Och då snackar vi inte en pimpad testbild för journalister. Alla 01:or är nämligen identiska när det gäller utrustningsnivå. Här finns inga tillval (förutom dragkrok för drygt 9 000 kr extra). Dessutom erbjuds bilen i bara två färger. Intressant koncept och skönt inför ett bilköp att slippa bli "inlurad" med ett lågt startpris för att sedan upptäcka att priset dragit iväg 150 000 kronor för att du valt ac, larm, automatlåda och andra tekniska finesser. Lynk & Co 01 har panoramaglastak, adaptiv farthållare, uppkopplade tjänster och mycket mer som standard. Riktigt imponerande!

Här finns också en del udda funktioner som känns mindre nödvändiga. Som selfie-kamera och möjligheten att spela in videohälsningar eller filma från en frontkamera. Vi hade hellre sett en kamera fram som hade funkat när vi parkerar.

Invändigt är det en salig blandning av olika material, men utseendemässigt håller det ihop bra. Stolstyget (gjort av återvunnen plast från havet) samlar gärna på sig smuts och damm, men stolarna är riktigt bekväma. Även bak sitter du som vuxen helt okej, tack vare generös takhöjd.

Imponerande räckvidd

Enligt tillverkaren ska räckvidden på batteridrift vara klassledande för en laddhybrid, och när vi först hämtar upp bilen, som då stått i varmgarage, imponeras vi över att ta oss en bra bit över sex mil i "Pure"-läget. Senare under testet blir vi dock snabbt varse om att räckvidden förkortas märkbart om du har bilen utomhus och temperaturen går ned omkring nollan. Då snittar vi på fem mil på en laddning – om vi kör med försiktig högerfot. Men det här är fortfarande riktigt bra. Vid ett tillfälle tog vi oss 7,2 mil på en laddning, vilket är rekord för oss med en laddhybrid. Och längre än den angivna wltp-siffran, något vi aldrig upplevt.

En annan detalj vi gillar är att bilen verkligen kör på enbart batteri tills det är tomt. Till skillnad från en del andra laddhybrider vi testat som behöver koppla på förbränningsmotorn då och då av oförklarliga anledningar, trots bra väder och nedförslut. Men den här bilen kan du helt enkelt minimera bränslekostnaderna.

När batteriet är tomt och bensinmotorn kör drar bilen omkring 0,65-0,7 liter per mil vid blandad körning.

Du kan välja mellan tre olika körlägen - Pure, Hybrid eller Power. Bilen startar alltid i hybrid-läget från start, liksom flera andra laddhybrider minns inte 01 vilket läge vi hade senast. Du kan även välja att ladda batteriet under körning, vilket går bra. En nackdel dock är att det saknas möjlighet (i alla fall lyckas vi inte hitta det) att ställa in laddtimer. När du kommer hem efter jobbet vill du ju inte ladda bilen när elen är som dyrast. Ofta kan du dock ställa in detta i din laddbox, om den är av modernare snitt med tillhörande app.

Skön att köra och smarta funktioner

Hur är då bilen att köra? Helt okej! Det handlar ju om en liten crossover-suv som främst inbjuder till dagligt pendlande och stadstrafik, och kanske en och annan längre resa för halvstora familjer. Komforten är bra och kraften räcker till, även om bilen aldrig känns sportig. Styrningen är lätt och bilen går tryggt och säkert på vägarna. Vi gillar läget där du använder både adaptiv farthållare och aktiv lane assist, då båda funktionerna fungerar mjukt och fint.

De digitala mätarna (placerade i en fet skärm) är snygga och rymmer en hel del information. Med knappar på var sida ratten ställer du in vad du vill se och göra med vänster respektive höger del av mätarklustret. Tydligt och enkelt. Det vi saknar är möjligheten att få den digitala hastighetsmätaren i större format.

Bagageutrymmet rymmer en hel del.

En annan liten miss är den belysta panelen i taket där SOS-knappen och brytarna för innerbelysningen sitter. Denna har nämligen en belyst led-slinga runt sig, som vi faktiskt upplever som störande i mörkerkörning. När vi går in och justerar färg och ljusstyrka på innerbelysningen påverkas inte den här alls. När vi ändå är inne på detaljer i minuskolumnen vill vi nämna de små mugghållarna (som rymmer en 33:a burk, men inte en fetare kaffemugg) och växelspaken där det hela tiden är dubbeltryck som gäller. Hur ofta använder du "N"-läget egentligen i en automat?

Med mittkonsolens touchskärm styr du bilens MMI, alternativt Carplay/Android auto. Bilens egna gränssnitt är tydligt och bra och vi gillar den fysiska hemknappen. Visst finns här några missar som vi stör oss på, exempelvis att det är onödigt krångligt att hantera delar av klimatanläggningen. Men det mesta fungerar enkelt och bra. Vår Iphone 13 hade dock problem med att den inte kopplade upp sig automatiskt via bluetooth. Över hälften av gångerna vi fick ansluta manuellt från telefonen. Därefter fungerade dock Carplay trådlöst utan problem.



Förvirrad Frank

Via en udda knapp på skärmens nedre vänstra del (eller med ett röstkommande) aktiverar du bilens röstassistent Frank. Här möts du av en robotliknande kvinnoröst som både har svårt att förstå oss och även att lösa olika enkla uppgifter. Synd (och märkligt) att inte Lynk & Co gått samma väg som Polestar och byggt in stöd för Google Assistant. Frank är snudd på oanvändbar.

En intressant och unik funktion med 01:an är att du enkelt kan hyra ut din bil i andra hand. I bilen (och mobilappen) finns en funktion där du ställer in att bilen är tillgänglig mellan vissa tider, därefter kan andra användare hitta och hyra din bil temporärt. På så vis kan du få ned månadskostnaden på din bil. Även om du kan köra 01 är det nämligen så att Lynk & Co väldigt gärna vill att du leasar den. Eller rättare sagt hyr den, för det handlar inte om något vanligt leasingkontrakt. Du kan nämligen säga upp hyran med en månads uppsägningstid. Detta är givetvis anledningen till den förhållandevis höga månadskostnaden (5 500 kr/månad) jämfört med om du skulle leasa en liknande bil i samma prisklass. Men konceptet är intressant och enkelt!

Är Lynk & Co 01 då värd 5 500 kronor per månad? Eller 440 000 kronor inklusive moms (innan miljöbonus)? När vi väger in att försäkring, service och vinterdäck ingår tycker vi faktiskt det. Har du dessutom möjlighet att hyra ut den då och då är det ännu mer intressant. Men det är definitivt inte en bil för alla och om du vet med dig att du vill ha en laddhybrid eller elbil i minst tre år, ja då får du bättre alternativ om du privatleasar något annat för samma peng.



Fakta Lynk & Co 01

Tillverkare: Lynk & Co

Pris: 440 000 kronor eller 5 500 kr/månad (medlemshyra)

Bensinmotor: 3-cylindrig turbomotor på 1,5 liter

Elmotor: 60 kW

Kombinerad maxeffekt: 261 hk

Drivning: Framhjulsdrift

Batteri: 14,1 kWh

Laddtid 230V: 5h

Räckvidd batteri (WLTP): 69 km (blandad körning)

Växellåda: Automat (7-stegad)

Prestanda: 0-100 km/h på 8 sek.

Bränsleförbrukning (WLTP): 0,12 liter/mil (blandad körning)

CO2-utsläpp (WLTP): 27g/km (blandad körning)

Fordonsskatt: 360 kr/år