Betyg 2 av 5 Omdöme Nej, Beurer, som annars tillverkar bra grejer såsom pulsmätare och febertermometrar, får inte till det med sitt aktivitetsarmband. Krånglig app, dåligt gränssnitt i klockan och liten skärm drar ned betyget. Annars håller mätningen på aktivitet, antal promenerade steg, puls med mera bra kvalitet. Positivt Bra mätvärden

Aktivitetsarmband är ett bra komplement för dels träning, dels för att komma igång med just nämnda träning. Ett bra aktivitetsarmband uppmuntrar till träning och gör det samtidigt enkelt att ha koll på framsteg som tas i sagda träning. Frågan är om Beurer AS 99 gör det?

Som armband betraktat är det litet. Det väger i princip ingenting och har en liten färgskärm av oled-typ som kan visa hjärtslag, antal steg med mera. För att den ska fungera måste du ladda ned en app till mobilen, som sedan kväver att du ska registrera dig. Kan vi inte bara få en grej som fungerar direkt ur lådan?

Bandet kopplas sedan till appen via bluetooth. En tämligen smärtfri upplevelse. Efter du har gjort det ska du börja navigera appen. Det sägs att tyskar gillar ordning och reda, men efter att ha petat runt i appen, som dessutom gör reklam för olika pro-tjänster du kan lägga till, står det klart att tyskarnas ordning och reda bara är en myt. I varje fall hos Beurer.

Inga förinställda aktiviteter

Du ska lägga till olika aktiviteter som du vill att bandet ska mäta. Säg att du lägger till sömnmätning och sedan vill lägga till pulsmätning, då måste appen först synka den ena aktiviteten mot bandet innan den andra kan läggas till. Och apropå aktiviteter – det finns inga. Den mäter visserligen steg, men inte simning, gym eller cykling. Den mäter dock din puls med bravur. Men appen är under all kritik med krångliga menyer och idiotiskt gränssnitt. När du ska ställa in din vikt brukar det finns åtminstone två hjul att ställa in: ett för kilon och ett för hekton. Här finns det ett. Ja, det är ju bara att snurra på hjulet tills rätt vikt dyker upp. Ja, det är inte särskilt jobbigt. Men det belyser verkligen att det är en dålig app. Till råga på allt skickar den sjukt många notiser till din telefon.

När du ställer in din vikt måste du bläddra förbi såväl kilon som hekton innan du når din vikt.

Apropå notiser, du kan ställa in så att aktivitetsbandet visar inkommande notiser från din telefon eller få notiser när du ska röra på dig. Ett ilsket surrande uppmärksammar dig när något händer. Funktionen fungerar på både Android och IOS.

Pytteliten skärm

Okej, dags att berätta om själva armbandet. Låt oss börja med skärmen, som är en pytteliten oled-historia. Den är så liten att det inte ens står vilken storlek den har på Beurer sajt. Gränssnittet är också komplicerat. Genom svep når du endera hit endera dit. Ibland dyker det upp en pil som indikerar, antar vi, ”gå tillbaka” men då skärmen är så liten händer det lika ofta att du vare sig kommer framåt eller bakåt. Vi hittar inte heller någon möjlighet att ställa in om bandet ska bäras på höger eller vänster arm. Efter ett tag upptäcker vi att den kalibrerar sig automatiskt – problemet är bara att det tar tid innan så sker. Undertecknad satt med bandet i handen för att försöka klura ut gränssnittet. När den placerades på vänster handled hade den automatiskt ställt in höger handled vilket hade en tio minuter lång konsekvens av uppochnedvänd skärm.

Kvaliteten på skärmen går inte alls jämföra med skärmarna som Redmis aktivitetsband begåvats med – de har mer stuns och klarhet.

AS99 laddas genom en kontakt på baksidan.

För att sammanfatta: appen är dålig och aktivitetsarmbandet är inte mycket bättre. Till råga på allt har den sämre batteritid än de andra vi har testat. Beurer uppger upp till fem dagar, men vi har inte fått mer än fyra. Positivt är priset, pulsmätningen samt att den är vattentålig.



Specifikationer

Produkttyp: Aktivitetsarmband

Anslutningar: Bluetooth

Skärm: Oled-skärm, färg.

Batteritid: Upp till 5 dagar enligt tillverkaren.

Funktioner: Optisk pulsmätare

Vattentät: Ja, ip67

