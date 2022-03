Den digitala butiken Humble Bundle har nu släppt en enorm spelsamling, Stand With Ukraine, där alla pengar oavkortat kommer gå till hjälparbetet i Ukraina.

Totalt innehåller samlingen 123 föremål. Bland dem syns stora spel som Satisfactory, Back 4 Blood, Metro Exodus, Spyro Reignited Trilogy, Max Payne 3, Sunset Overdrive, Quantum Break och Fable Anniversary.

Det finns också en uppsjö med hyllade indiespel som This War of Mine, Slay the Spire, The Long Dark, Kerbal Space Program, Starbound, Wandersong, Monaco och Superhot, samt serietidningar, böcker, program för spelutveckling med mera.

Det går som lägst att betala 40 dollar (cirka 375 kronor) för samlingen men det är fritt fram att betala mer.

Samlingen lanserades i fredags och har än så länge dragit in över åtta miljoner dollar, motsvarande cirka 75 miljoner kronor, till välgörenhet,

Läs också: Niantic stoppar Pokémon Go i Belarus och Ryssland