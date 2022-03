Det var i september 2020 som den svensk-kinesiske entreprenören Carl Pei lämnade det Oneplus han grundat ihop med Pete Lau. Nu är det Nothing som gäller, men att det verkligen skulle röra sig om "ingenting" kunde inte vara längre från sanningen. I fjol kom företagets första produkt; ett par true wireless-hörlurar med riktigt djärv design – och nu lättar Nothing på locket om sina ambitiösa framtidsplaner.

Efter visst tissel och tassel bekräftar nu företaget att det har en smartphone på gång. Nothing Phone 1 ska släppas i sommar, köra med processorteknik från Qualcomm och erbjuda en "ren" Androidupplevelse via egna påläggsgränssnittet Nothing OS. En filosofi som låter förbryllande mycket som en tidigare version av det Oneplus Carl Pei valde att lämna, men hur visionen utvecklas framåt kan vi förstås inte veta i dagsläget.

Nothing skriver så här om operativsystemet i ett pressmeddelande:

"Nothing OS tar det bästa från den rena Androidupplevelsen och destillerar operativsystemet till sin mest grundläggande form där varje byte tjänar ett syfte. Det är designat för att leverera en snabb, mjuk och personlig upplevelse. Ett enhetligt gränssnitt, där hårdvaran sömlöst integreras i mjukvaran med skräddarsydda typsnitt, färger, grafiska element och ljud. En första förhandstitt på Nothing OS kommer via en launcher som kommer att kunna laddas ned till vissa smartphones i april."

Nothing Phone 1 kommer som sagt att se dagens ljus framåt sommaren. Tills dess kan vi räkna med att fler detaljer om telefonen offentliggörs i små munsbitar, så håll utkik på sajten!