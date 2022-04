Niu KQi3 betingar en prislapp på runt 8 000 kronor, det vill säga ett par tusenlappar mer än de billigare modellerna i vårt samlingstest. Vad får man då för pengarna?

Betyg 4 av 5 Omdöme En bastant och komfortabel elsparkcykel med en rakt igenom hög kvalitetskänsla. Passar utmärkt för pendlaren med ett par mil till och från arbetet. Positivt Hög kvalitetskänsla

Komfortabel och startsnabb

Uppkopplad via bluetooth Negativt Pris

Tung och otymplig Läs vårt test av elsparkcyklar

Stadig och komfortabel

För det första är Niu KQi3 en rejäl och bastant pjäs som väger runt 20 kilo. Styret kan förvisso snabbt fällas för att fästas i en låsanordning ovanpå bakhjulet men det här är knappast en elspark du bär någon längre sträcka. Men sett ur förvaringssynpunkt är funktionen givetvis välkommen.

Ståplattan och de luftfyllda däcken är bredare än på flertalet övriga elsparkcyklar vi testat och vi upplever den som riktigt stadig och mindre känslig för vibrationer. Styrstammen är något vinklad bakåt vilket resulterar en bekväm körställning.

Tydlig display, även i direkt solsken.

Kontrollpanelen är placerad mitt på styret och består av en tydlig led-skärm som tydligt visar aktuell hastighet, återstående batterikapacitet samt valt körläge. Funktionsknappen precis under skärmen hålls in för att starta eller stänga av maskinen, ett snabbt tryck för att aktivera körläget ”E-Save” som begränsar maxhastigheten till 10 km/h, och slutligen två snabba tryck för att slå på/av framlyset.

På höger handtag är gasreglaget placerad, håll in detta i maxläge under att par sekunder och farthållaren aktiveras, en riktigt trevlig funktion som uppskattas under längre färder. Farthållaren avaktiveras så fort du använder antingen fram- eller bakbromsen.

Rullar lagligt i Sverige

Motorn har en effekt på 250 W och maxhastigheten är begränsad till 20 km/h för att modellen ska kunna köras lagligt i Sverige. Och körmässigt finns inte mycket att anmärka på. Motorn svarar snabbt och du kan köra i väg direkt från stillastående. Du behöver med andra ord inte rulla i gång den manuellt för att motorn ska aktiveras. Accelerationen är omedelbar och du når snabbt maxhastigheten.

Gången är snarare behaglig och komfortabel snarare än sportig och Niu KQi3 Pro inbjuder till såväl kortare som längre turer. Trots att fjädring saknas pareras ojämnheter i underlaget effektivt av de luftfyllda däcken. Visst, den tappar en aning kraft i uppförsbackarna, men tar sig ändå upp utan att förlora alltför mycket fart.

Modellen kommer utrustad med ett kraftfullt batteri på 486Wh som ger en maximal räckvidd, givetvis beroende på körstil, på cirka 50 kilometer och en laddning från ett tomt till fulladdat batteri tar runt sex timmar.

Via Niu-appen i din mobiltelefon går det att via bluetooth kommunicera med elsparkcykeln och här serveras batteristatus, räckvidd, körhistorik (medelhastighet, maxhastighet, körtid etcetera). Appen kan även användas för att låsa cykeln elektroniskt som innebär att hjulens rörlighet begränsas och att en pulserande ton ljuder om någon klåfingrig typ försöker stjäla cykeln.



Specifikationer

Modell: KQi3 Pro

Tillverkare: Niu

Testad: mars 2022

Motor: 250W

Batteri: 486 Wh

Däck fram/bak: luftfyllda

Räckvidd fulladdad: Upp till 50 km

Maxhastighet: 20 km/h

Stötdämpare fram/bak: Nej

Bromsar: skivbroms bak och fram

Laddningstid:6 timmar

Belysning: Fram och bak

Hopfällbar: Ja

Dimensioner hopfälld: 1173 x 504 x 541 mm

Dimensioner öppen: 1173 x 1202 x 541 mm

Vikt: 20 kg

Maxvikt förare: 100 kg

Pris: Från 7 995 kronor hos Prisjakt