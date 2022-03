Läcker design är något av en underdrift. Den rena och avskalade formen, med batteriet snyggt placerat på baksidan av ramens sadelstolpe, är både smart och visuellt läckert. Att modellen dessutom helt saknar en display samt fysiska funktionsknappar på styret innebär att vid en snabb anblick är det inte en självklarhet att det är just en elcykel. Och det är en riktig lättviktare med en matchvikt, inklusive batteri, på endast 18, 2 kilo.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Cowboy 3 är en makalöst snygg elcykel med bra räckvidd, spännande inbyggd teknik och hög kvalitetskänsla. Positivt Design och komfort

Uppkoppling, smidig app

Batteriets placering

Bra räckvidd Negativt Kostar en slant Läs vårt test av elcyklar

Cowboy styrs via appen

Cowboys cyklar har givetvis inte bara en snygg yta, med snyggt integrerad belysning i ramens front och i den batteriet, utan under skalet döljer sig en hel del spännande teknik och all kommunikation mellan förare och fordonet sker via bluetooth och den tillhörande appen – som krävs för att cykeln ens ska kunna användas.

Cowboy-appen, som givetvis finns för både IOS och Android, används för att via bluetooth ansluta dig som användare och för att aktivera cykeln. Appen är därefter din digitala nyckel och utan den är cykeln således obrukbar. Skulle någon försöka stjäla cykeln får du en notis om det och tack vare den integrerade gps-funktionen även dess plats.

Det finns även en integrerad kraschdetektering som via sensorer ”känner av” om du skulle råka ut för en olycka. Skulle du krascha har du 60 sekunder på dig att avfärda larmet för att undvika att ett meddelande med din senaste position skickas till de upp till två kontaktpersoner du registrerat i appen. Smart!

Smidig app

Appen används även för att ställa in led-lampornas ljusstyrka, efter hur lång tid autolåset ska aktiveras samt för att granska dina resor bakåt i tiden. Köp ett passande fäste till din smartphone för montering på styret, lägg in en adress i appen och du har här även ett smidigt navigationsverktyg.

Den baknavsplacerade motorn har en effekt på 250 watt och passar ekipaget perfekt. Kraften levereras omedelbart vid första tramptaget och accelerationen från stillastående får oss att dra på smilbanden. Systemet anpassar sig efter motståndet och levererar en väl avvägd assistans i upp till drygt 25 km/h. Komfortmässigt lutar Cowboy 3 åt det mer sportiga hållet men upplevs inte som stötig när vi far fram över ojämnheter i underlaget. Sett till cykelns konstruktion är kvalitetskänslan på topp och färden är ljudlös. En ren njutning utan några lösa delar som skramlar …

Specifikationer

Produkt: Cowboy 3

Testad: Mars 2021

Mer info: Cowboy

Motor: Baknavsmotor, 250W

Räckvidd: upp till km 70 km

Batteri: 360 Wh, 10 Ah

Laddtid: 3,5 timmar

Maxhastighet assistans: 25 km/h

Broms bak:/fram: Hydrauliska skivbromsar

Vikt: 18,2 kilo (inklusive batteri)

Övrigt: Integrerat larm, stöldspårning (via GSM och Bluetooth), tillhörande app.

Pris: 24 900 kronor