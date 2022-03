Under fredagen offentliggjorde Steam när nästa upplaga av spelfestivalen Next Fest ska äga rum – från 13 juni till 20 juni 2022. Valve utlovar hundratals demos för användare att kolla in, liksom mängder av live-strömmar med utvecklare, och andra händelser för spelintresserade. Kort sagt ett firande av kommande spel, som Steam skriver på sin svenska hemsida för eventet.

Förra gången festivalen ägde rum var 1-7 oktober 2021.